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    Журналист Короткин: «Вагнер в ЦСКА будет зарабатывать 800 тысяч в год»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, сколько будет зарабатывать в ЦСКА Вагнер Лав. Вскоре должны объявить о его возвращении.

    «Вагнеру кладут за год 800 тысяч евро (более 61 миллиона рублей – прим. «Бомбардир») плюс бонусы за достижения. Объявит о подписании ЦСКА сегодня или завтра», – написал руководитель отдела футбола газеты.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Похоже, Вагнер возвращается в ЦСКА. Как он играл в последние годы? Все еще хорош?

    Кстати, почему Вагнер – Лав? Все из-за одного скандального свидания

    Источник: твиттер Вячеслава Короткина

    Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +16967

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Итого от булдыгахтера Короткина.

      0
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      Рейтинг: +1153

      acor94 2 часа назад

      Вот подпишет, тогда и скажешь. Зачем раньше времени то всё писать?

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