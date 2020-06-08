Журналист Короткин: «Вагнер в ЦСКА будет зарабатывать 800 тысяч в год»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин рассказал, сколько будет зарабатывать в ЦСКА Вагнер Лав. Вскоре должны объявить о его возвращении.
«Вагнеру кладут за год 800 тысяч евро (более 61 миллиона рублей – прим. «Бомбардир») плюс бонусы за достижения. Объявит о подписании ЦСКА сегодня или завтра», – написал руководитель отдела футбола газеты.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
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Журналист Короткин специализируется на информации из «Спартака». В частности, корреспондент анонсировал «большие перемены» в составе команды летом. Кроме того, обозреватель дает сведения о жизни других клубов: например, за полгода сообщил об уходе из «Зенита» Нету. Также Короткин за несколько недель рассказал о визите в Москву Дженнаро Гаттузо.