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Арустамян: «Завтра Вагнер объявит о возвращении в ЦСКА»

7 июня 2020, 16:23
17

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА. На этой неделе игрок разорвал контракт с бразильским «Коринтиансом».

«Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление.

Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идeт о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?

Вагнер и сам не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно», – написал инсайдер.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Вагнер Лав Арустамян Нобель
Комментарии (17)
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giluxa1963
1591538240
приятная новость
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Антибиотик
1591540931
Вряд ли в таком возрасте игрок вспомнил о своем армейском долге и поехал его отдавать. Скорее решил заработать за год или два на безбедную старость для внуков ( себе то он уже заработал). Желаю болельщикам ЦСКА, чтобы это все было не зря.
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кошмарик
1591541221
иууу... 36 годков мальцу.. походу Гинеру не с кем сигары курить...
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vladik12
1591541574
Может, ЦСКА еще и мой 2008-й вернет?
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vladik12
1591541698
Кто бы мог подумать в 2007, что Вагнер будет стоить дешевле Дзюбы.
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vladik12
1591542808
Косички, добро пожаловать домой.
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Skull_Boy
1591543280
Легенда возвращается и по мне самый крутой легионер во всей истории рос. футбола
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vka1970
1591551442
Самый честный из армян Это Шноб Арустамян Вагнер Лав назад вернётся Гинер сам за это бьётся.
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raritet
1591554057
Можно только будет поздравить армейцев. В любом случае этот бразил борозды не испортит. Думаю , что он хорош не смотря на возраст.
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Hektor 84
1591558038
Наш армянский Николо Скира)))
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