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    Арустамян: «Завтра Вагнер объявит о возвращении в ЦСКА»

    Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА. На этой неделе игрок разорвал контракт с бразильским «Коринтиансом».

    «Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление.

    Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идeт о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?

    Вагнер и сам не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно», – написал инсайдер.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • ЦСКА в РПЛ идет пятым.

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии11
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      Рейтинг: +3982

      vladik12 11 минут назад

      Кто бы мог подумать в 2007, что Вагнер будет стоить дешевле Дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +3982

      vladik12 13 минут назад

      Может, ЦСКА еще и мой 2008-й вернет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2050

      кошмарик 19 минут назад

      иууу... 36 годков мальцу.. походу Гинеру не с кем сигары курить...

      0
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      Рейтинг: +5843

      Антибиотик 24 минуты назад

      Вряд ли в таком возрасте игрок вспомнил о своем армейском долге и поехал его отдавать. Скорее решил заработать за год или два на безбедную старость для внуков ( себе то он уже заработал). Желаю болельщикам ЦСКА, чтобы это все было не зря.

      0
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      Рейтинг: +1861

      giluxa1963 1 час назад

      приятная новость

      0
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      Рейтинг: +2666

      alarm 1 час назад

      хрячьё в ужасе!

      3
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      Рейтинг: +4630

      JTherry > alarm 19 минут назад

      по бомжам 20.06 и увидим, насколько это будет "ужасно"))))

      0
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      Рейтинг: +2666

      alarm > JTherry 18 минут назад

      а разве он сможет играть в оставшихся турах?

      -1
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      Рейтинг: +4630

      JTherry > alarm 15 минут назад

      если его завтра подпишут, что мешает? увидим... если подписывают на следующий сезон, то зачем так срочно?

      0
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      Рейтинг: -63

      Фанат Рубина > JTherry 30 секунд назад

      нет то закрыто, наказать бомжей он тока в след сезоне сможет

      0
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      Рейтинг: +16949

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ну, если САМ Шнобель сообщил, так оно и будет! )

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