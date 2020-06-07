Арустамян: «Завтра Вагнер объявит о возвращении в ЦСКА»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что нападающий Вагнер Лав вернется в ЦСКА. На этой неделе игрок разорвал контракт с бразильским «Коринтиансом».
«Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление.
Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идeт о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе?
Вагнер и сам не раз заявлял, что хочет снова оказаться в ЦСКА. О фантастическом отношении Евгения Гинера к Лаву всем известно», – написал инсайдер.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- ЦСКА в РПЛ идет пятым.
Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна