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    Тихонов – о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА: «Он бы не понадобился, если бы Шкурин и Чалов регулярно забивал»

    Экс-нападающий «Спартак» Андрей Тихонов прокомментировал возможный переход бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.

    «Может ли Вагнер помочь ЦСКА? Есть эмоции у болельщиков, сам Вагнер Лав. Он забивал более десяти голов за сезон, помогал выигрывать чемпионство.

    С другой стороны — 35 лет. После ЦСКА он в каждой команде забивал много голов, у него огромные эмоции, показывает хороший футбол. Думаю, что на следующий сезон он перейдет, почему нет? Возможно все.

    Таких сильных легионеров у нас было по пальцам пересчитать, таких быстрых и техничных игроков у нас практически не было в чемпионате. Если бы Шкурин забивал много, то вопрос бы не стоял о том, чтобы платить хорошие деньги, чтобы Вагнер приехал. Если бы Чалов регулярно забивал, то Вагнер бы не понадобился», – высказал мнение Тихонов.

    Ранее стало известно, что Вагнер Лав с большой доле вероятности вернется в ЦСКА. В понедельник бразилец должен объявить о своем переходе.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • В пятницу «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14964

      bset 31 минуту назад

      Да, Шкурин, конечно, расстраивает. За те 48 минут, что Ганчаренко ему дал поиграть, не забил ни одного гола. Вот если бы он 10 голов за тайм забил, тогда было бы нормально.

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      Рейтинг: +2434

      raritet 58 минут назад

      Ход , однозначно, верный. Нужен техничный, хладнокровный исполнитель . Вагнер Лав - то , что доктор прописал. Не думаю , что к 35 годам он растерял умение спокойно забивать голы в ворота любых соперников ЦСКА.

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