Тихонов – о возвращении Вагнера Лава в ЦСКА: «Он бы не понадобился, если бы Шкурин и Чалов регулярно забивал»

Экс-нападающий «Спартак» Андрей Тихонов прокомментировал возможный переход бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.

«Может ли Вагнер помочь ЦСКА? Есть эмоции у болельщиков, сам Вагнер Лав. Он забивал более десяти голов за сезон, помогал выигрывать чемпионство.

С другой стороны — 35 лет. После ЦСКА он в каждой команде забивал много голов, у него огромные эмоции, показывает хороший футбол. Думаю, что на следующий сезон он перейдет, почему нет? Возможно все.

Таких сильных легионеров у нас было по пальцам пересчитать, таких быстрых и техничных игроков у нас практически не было в чемпионате. Если бы Шкурин забивал много, то вопрос бы не стоял о том, чтобы платить хорошие деньги, чтобы Вагнер приехал. Если бы Чалов регулярно забивал, то Вагнер бы не понадобился», – высказал мнение Тихонов.

Ранее стало известно, что Вагнер Лав с большой доле вероятности вернется в ЦСКА. В понедельник бразилец должен объявить о своем переходе.