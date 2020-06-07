Гол Адеми помог «Динамо» З победить «Вараждин». Македонцем интересуются «Спартак» и ЦСКА

Полузащитник загребского «Динамо» Ариян Адеми забил в матче 27-го тура чемпионата Хорватии против «Вараждина». Македонец отличился на 13-й минуте, его команда победила со счетом 3:1.
На этой неделе появилась информация, что заполучить македонского полузащитника желают «Спартак» и ЦСКА.
- В текущем сезоне Адеми провел 11 матчей, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
- На рынке игрок оценивается в 5,5 миллиона евро.
- Адеми восемь раз выигрывал чемпионат Хорватии.
Источник: Бомбардир.ру