Metaratings: ЦСКА и «Спартак» хотят заполучить хавбека «Динамо» З Адеми. Его дисквалифицировали за допинг

Полузащитник хорватского «Динамо» Ариян Адеми вскоре может оказаться в РПЛ. Игрока хотят заполучить «Спартак» и ЦСКА, информирует Metaratings.
В Загребе македонец получает 1,2 миллиона евро в год. В 2015 году Адеми дисквалифицировали за употребление допинга.
- В текущем сезоне Адеми провел десять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
- На рынке игрок оценивается в 5,5 миллиона евро.
- Адеми восемь раз выигрывал чемпионат Хорватии.
Источник: Metaratings
Агрегатор оценок, отзывов и экспертных мнений о букмекерском рынке. Сетевое издание работает с 2008 года и имеет более 200 тысяч подписчиков в социальных сетях.