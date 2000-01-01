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    Metaratings: ЦСКА и «Спартак» хотят заполучить хавбека «Динамо» З Адеми. Его дисквалифицировали за допинг

    Полузащитник хорватского «Динамо» Ариян Адеми вскоре может оказаться в РПЛ. Игрока хотят заполучить «Спартак» и ЦСКА, информирует Metaratings.

    В Загребе македонец получает 1,2 миллиона евро в год. В 2015 году Адеми дисквалифицировали за употребление допинга.

    • В текущем сезоне Адеми провел десять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
    • На рынке игрок оценивается в 5,5 миллиона евро.
    • Адеми восемь раз выигрывал чемпионат Хорватии.

    Источник: Metaratings

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      loginovaalen 23 минуты назад


      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я вот подругу и сoсeдку нашёл там) Вот сайт --- https://bit.vodka/davalka

      0
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      Рейтинг: +271

      Puddle 1 час назад

      В спортаг! Им нужен очередной бол-бой!

      0
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      Рейтинг: +781

      Alex Flash 1 час назад

      ЛЕВЫЙ ВБРОС

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      Рейтинг: +2598

      alarm 1 час назад

      позор свинохвостым! очень стыдно!

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      Рейтинг: +3258

      Борат 1 час назад

      Ну рылы могут его бромонтаном прокапать, а потом в баню загонят и окончательно примут в свою секту ! Гыгы

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