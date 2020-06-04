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  • Metaratings: ЦСКА и «Спартак» хотят заполучить хавбека «Динамо» З Адеми. Его дисквалифицировали за допинг

Metaratings: ЦСКА и «Спартак» хотят заполучить хавбека «Динамо» З Адеми. Его дисквалифицировали за допинг

4 июня 2020, 00:26
9

Полузащитник хорватского «Динамо» Ариян Адеми вскоре может оказаться в РПЛ. Игрока хотят заполучить «Спартак» и ЦСКА, информирует Metaratings.

В Загребе македонец получает 1,2 миллиона евро в год. В 2015 году Адеми дисквалифицировали за употребление допинга.

  • В текущем сезоне Адеми провел десять матчей, забил два гола, сделал столько же результативных пасов.
  • На рынке игрок оценивается в 5,5 миллиона евро.
  • Адеми восемь раз выигрывал чемпионат Хорватии.

Источник: Metaratings

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Россия. Премьер-лига Динамо Загреб Спартак ЦСКА Адеми Ариян
Комментарии (9)
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Alex Flash
1591221542
ЛЕВЫЙ ВБРОС
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evgevg13
1591237095
Что ни отбросы, то к нам
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BRO_football
1591251695
29 лет. Слишком старый для ЦСКА. Если только Спартак купит. Они ведь любят сначала покупать, а уже потом думать, что делать с этим игроком.
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paracetamol
1591253351
Давай, собирай всякие отбросы!"
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NewLife
1591255007
У нас мельдония и бромантана завались, так что неудобств не будет испытывать.
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ufos73
1591259751
Коням еще туда сюда, а Спартаку зачем? Тем более если новый лимит придет
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JTherry
1591265277
Иван Конов (Metaratings) подкинул "новость" для обсуждения, а хочет ли сам Адеми уходить из хорватского клуба?
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zigbert
1591355235
Сомнительно что за него будет хоть какая то борьба.
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