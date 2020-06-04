Metaratings: ЦСКА и «Спартак» хотят заполучить хавбека «Динамо» З Адеми. Его дисквалифицировали за допинг

Полузащитник хорватского «Динамо» Ариян Адеми вскоре может оказаться в РПЛ. Игрока хотят заполучить «Спартак» и ЦСКА, информирует Metaratings.

В Загребе македонец получает 1,2 миллиона евро в год. В 2015 году Адеми дисквалифицировали за употребление допинга.