Журналист Рамос: «Вагнер хочет завершить карьеру в России, ЦСКА – его приоритет»

Бразильский журналист Фабио Рамос, работающий в Испании, поговорил о будущем форварда Вагнера Лава. На этой неделе он расторг контракт с «Коринтиансом» в связи с предложением от другого клуба.

«Я точно знаю от окружения Вагнера Лава и коллег из ESPN, что он хочет завершить карьеру в России. Естественно, ЦСКА — его приоритет, и Вагнер постарается сделать всe, чтобы оказаться в Москве.

Пока ни «Коринтианс», ни сам Вагнер не сообщали ни о каких дальнейших планах. Официально известно лишь то, Лав покинул бразильский клуб и ведeт переговоры с ЦСКА», – сказал Рамос Metaratings.