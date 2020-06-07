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  • Журналист Рамос: «Вагнер хочет завершить карьеру в России, ЦСКА – его приоритет»

Журналист Рамос: «Вагнер хочет завершить карьеру в России, ЦСКА – его приоритет»

7 июня 2020, 08:34
10

Бразильский журналист Фабио Рамос, работающий в Испании, поговорил о будущем форварда Вагнера Лава. На этой неделе он расторг контракт с «Коринтиансом» в связи с предложением от другого клуба.

«Я точно знаю от окружения Вагнера Лава и коллег из ESPN, что он хочет завершить карьеру в России. Естественно, ЦСКА — его приоритет, и Вагнер постарается сделать всe, чтобы оказаться в Москве.

Пока ни «Коринтианс», ни сам Вагнер не сообщали ни о каких дальнейших планах. Официально известно лишь то, Лав покинул бразильский клуб и ведeт переговоры с ЦСКА», – сказал Рамос Metaratings.

  • Вагнер может объявить о своем возвращении в Россию завтра, 8 июня.
  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (10)
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vka1970
1591523414
Очень интересно.Уж хуже точно не будет.
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Lester84
1591523461
Вагнеру я всегда рад в клубе, в любом возрасте и на любой должности. Я думаю опытный возрастной игрок с опытом в РПЛ - очень хороший пример для пионеротряда. Ихмо команде как раз не хватает такого дядьки-лидера, который будет пихать молодым
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ivany4
1591526810
Будет интересно посмотреть на него, сегодняшнего. Но вот устроят ли его нынешние финансовые условия. С 12 года много воды утекло...
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DOCTOR PENALTY
1591529082
Правильный приоритет.
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PahaSpartak
1591555103
Не обижайтесь парни, в России завершать карьеру не дело. Это пенсия от индейцев за бусы индейцам, не питайте иллюзий, жаль минусов наставят.
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zigbert
1591558203
Несомненно лучшие свои годы он провел в ЦСКА.
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