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    Журналист Рамос: «Вагнер хочет завершить карьеру в России, ЦСКА – его приоритет»

    Бразильский журналист Фабио Рамос, работающий в Испании, поговорил о будущем форварда Вагнера Лава. На этой неделе он расторг контракт с «Коринтиансом» в связи с предложением от другого клуба.

    «Я точно знаю от окружения Вагнера Лава и коллег из ESPN, что он хочет завершить карьеру в России. Естественно, ЦСКА — его приоритет, и Вагнер постарается сделать всe, чтобы оказаться в Москве.

    Пока ни «Коринтианс», ни сам Вагнер не сообщали ни о каких дальнейших планах. Официально известно лишь то, Лав покинул бразильский клуб и ведeт переговоры с ЦСКА», – сказал Рамос Metaratings.

    • Вагнер может объявить о своем возвращении в Россию завтра, 8 июня.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      cavo75 33 минуты назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " cavo", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +15537

      sssrspartak 2 часа назад

      всего ему хорошего в можно сказать родном клубе ,где он был лучшим из лучших!

      2
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      Рейтинг: +282

      ZEVS71 > sssrspartak 2 часа назад

      Он лучший из лучших во всем чемпионате нашем за последние два десятка лет!!!

      1
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      Рейтинг: +1211

      evgevg13 > ZEVS71 2 часа назад

      ох уж это розовые очки...

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      Рейтинг: +1326

      Из Твери Леха > 17 минут назад

      Ну заодно можно и ЖО купить из японской лиги. Да и Хонду в придачу из бразильской))

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