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Бразильский журналист Фабио Рамос, работающий в Испании, поговорил о будущем форварда Вагнера Лава. На этой неделе он расторг контракт с «Коринтиансом» в связи с предложением от другого клуба.
«Я точно знаю от окружения Вагнера Лава и коллег из ESPN, что он хочет завершить карьеру в России. Естественно, ЦСКА — его приоритет, и Вагнер постарается сделать всe, чтобы оказаться в Москве.
Пока ни «Коринтианс», ни сам Вагнер не сообщали ни о каких дальнейших планах. Официально известно лишь то, Лав покинул бразильский клуб и ведeт переговоры с ЦСКА», – сказал Рамос Metaratings.
- Вагнер может объявить о своем возвращении в Россию завтра, 8 июня.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Форвард забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.