Гаглоев – лучший российский пенальтист за последние десять лет. Смолов, Комличенко – в тройке

Футболист КАМАЗа Александр Гаглоев является лидером среди россиян по забитым пенальти за последние десять лет. На счету игрока 27 таких голов.
В тройку попали форварды Николай Комличенко и Федор Смолов. Последний не забил пенальти в послематчевой серии четвертьфинала 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов.
- Гаглоев в течение карьеры больше всего матчей провел за «Сахалин» (2013-2016 годы).
- Игрок – воспитанник осетинского футбола.
- КАМАЗ в последнем сезоне зоны ПФЛ «Урал-Поволжье» финишировал четвертым.
Источник: Бомбардир.ру