Гаглоев – лучший российский пенальтист за последние десять лет. Смолов, Комличенко – в тройке

Футболист КАМАЗа Александр Гаглоев является лидером среди россиян по забитым пенальти за последние десять лет. На счету игрока 27 таких голов.

В тройку попали форварды Николай Комличенко и Федор Смолов. Последний не забил пенальти в послематчевой серии четвертьфинала 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов.