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    Гаглоев – лучший российский пенальтист за последние десять лет. Смолов, Комличенко – в тройке

    Футболист КАМАЗа Александр Гаглоев является лидером среди россиян по забитым пенальти за последние десять лет. На счету игрока 27 таких голов.

    В тройку попали форварды Николай Комличенко и Федор Смолов. Последний не забил пенальти в послематчевой серии четвертьфинала 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов.

    • Гаглоев в течение карьеры больше всего матчей провел за «Сахалин» (2013-2016 годы).
    • Игрок – воспитанник осетинского футбола.
    • КАМАЗ в последнем сезоне зоны ПФЛ «Урал-Поволжье» финишировал четвертым.

    Источник: Бомбардир.ру

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