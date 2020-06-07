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  • Гаглоев – лучший российский пенальтист за последние десять лет. Смолов, Комличенко – в тройке

Гаглоев – лучший российский пенальтист за последние десять лет. Смолов, Комличенко – в тройке

7 июня 2020, 00:59
12

Футболист КАМАЗа Александр Гаглоев является лидером среди россиян по забитым пенальти за последние десять лет. На счету игрока 27 таких голов.

В тройку попали форварды Николай Комличенко и Федор Смолов. Последний не забил пенальти в послематчевой серии четвертьфинала 1/4 финала чемпионата мира-2018 против хорватов.

  • Гаглоев в течение карьеры больше всего матчей провел за «Сахалин» (2013-2016 годы).
  • Игрок – воспитанник осетинского футбола.
  • КАМАЗ в последнем сезоне зоны ПФЛ «Урал-Поволжье» финишировал четвертым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье Россия. Премьер-лига КАМАЗ Сельта Динамо Смолов Федор Гаглоев Александр Комличенко Николай
Комментарии (12)
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Axe111
1591494818
ФАНТАСТИКА
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SorenSirk
1591501037
Статистика, конечно, сильна, но слышать слова "пенальти" и "Смолов" в одном предложении до сих пор больно
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Соарес
1591507217
Кто это?
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Cules2013
1591513691
Ну так уровень не сравнивайте. Слепили во дну кучу и РПЛ и ФНЛ, и вообще хз что. Я бы поставил на 1 место Дзюбу, т.к. он забивал на том же уровне, что и Смолов, но не промахивался в нужный момент. Комличенко набил стату в Чехии. Чемпионат там не сильнее РПЛ уж точно.
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фанат джигурды
1591539975
Там хорошая рубка за второе место)))
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zigbert
1591557179
Достижение неплохое. Жаль что он достиг этого не выступая в РПЛ.
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paracetamol
1603867469
Лучший пенальтист - Зюба. 100% попадание!
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