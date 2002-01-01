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    Игроки «Боруссии» на разминку перед матчем с «Гертой» вышли в антирасистских майках. Перед стартом обе команды встали на колено

    Футболисты «Боруссии» из Дортмунда и «Герты» встали на одно колено перед матчем 30-го тура Бундеслиги (1:0). Это дань памяти погибшему в США после полицейского задержания афроамериканцу Джорджу Флойду.

    Игроки хозяев вышли на разминку в футболках с антирасистской надписью. На них были зачеркнуты слова «черный», «белый», «желтый», «красный», а незачеркнутым было слово «человек».

    • Смерть Флойда вызвала беспорядки в США.
    • В связи со смертью Флойда в интернете был запущен хэштег «Жизни черных важны».
    • Убившему Флойда полицейскому грозит тюремный срок.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +363

      Puddle 55 минут назад

      нужно было красный и белый зачеркнуть! Витцель, кстати, позорил хряков до поросячего визга

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