Игроки «Боруссии» на разминку перед матчем с «Гертой» вышли в антирасистских майках. Перед стартом обе команды встали на колено

Футболисты «Боруссии» из Дортмунда и «Герты» встали на одно колено перед матчем 30-го тура Бундеслиги (1:0). Это дань памяти погибшему в США после полицейского задержания афроамериканцу Джорджу Флойду.

Игроки хозяев вышли на разминку в футболках с антирасистской надписью. На них были зачеркнуты слова «черный», «белый», «желтый», «красный», а незачеркнутым было слово «человек».