Игроки «Боруссии» на разминку перед матчем с «Гертой» вышли в антирасистских майках. Перед стартом обе команды встали на колено

Футболисты «Боруссии» из Дортмунда и «Герты» встали на одно колено перед матчем 30-го тура Бундеслиги (1:0). Это дань памяти погибшему в США после полицейского задержания афроамериканцу Джорджу Флойду.
Игроки хозяев вышли на разминку в футболках с антирасистской надписью. На них были зачеркнуты слова «черный», «белый», «желтый», «красный», а незачеркнутым было слово «человек».
- Смерть Флойда вызвала беспорядки в США.
- В связи со смертью Флойда в интернете был запущен хэштег «Жизни черных важны».
- Убившему Флойда полицейскому грозит тюремный срок.
Источник: твиттер «Матч ТВ»