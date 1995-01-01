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    Макеев: «У Карпина с Дзюбой были тяжелые отношения. Была обоюдная неприязнь»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал об отношениях, которые были в команде между экс-тренером москвичей Валерием Карпиным и нынешним форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Была неприязнь.

    «С Дзюбой у Карпина были тяжeлые отношения. Там была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они могли сработаться», – сказал Макеев на ютуб-канале «У Кузьмича».

    • Евгений Ловчев рассказывал, что однажды Дзюба и Карпин едва не подрались.
    • Дзюба лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
    • «Ростов» в таблице РПЛ идет четвертым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2656

      alarm 15 минут назад

      спартак. интриги. расследования.

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