Макеев: «У Карпина с Дзюбой были тяжелые отношения. Была обоюдная неприязнь»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал об отношениях, которые были в команде между экс-тренером москвичей Валерием Карпиным и нынешним форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Была неприязнь.

«С Дзюбой у Карпина были тяжeлые отношения. Там была обоюдная неприязнь. Не думаю, что они могли сработаться», – сказал Макеев на ютуб-канале «У Кузьмича».