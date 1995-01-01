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    Панков: «ЦСКА действительно рассматривает возвращение Вагнера»

    Журналист «Чемпионата» Андрей Панков подтвердил инсайд бразильского коллеги, что Вагнер Лав вскоре может вернуться в ЦСКА. Форвард расторг контракт с «Коринтиансом».

    «ЦСКА и Вагнер Лав — это реально! Армейцы действительно рассматривают этот вариант

    То, что казалось сказкой, может стать правдой. ЦСКА действительно раздумывает над возвращением легенды. По моей информации, решение будет приниматься лично Евгением Гинером», – написал Панков в телеграме.

    • Globoesporte также сообщил, что Вагнер покинул «Коринтианс» из-за предложения из России.
    • «Коринтианс» информировал, что игрок принял предложение другого клуба.
    • За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).

    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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