Панков: «ЦСКА действительно рассматривает возвращение Вагнера»

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков подтвердил инсайд бразильского коллеги, что Вагнер Лав вскоре может вернуться в ЦСКА. Форвард расторг контракт с «Коринтиансом».
«ЦСКА и Вагнер Лав — это реально! Армейцы действительно рассматривают этот вариант
То, что казалось сказкой, может стать правдой. ЦСКА действительно раздумывает над возвращением легенды. По моей информации, решение будет приниматься лично Евгением Гинером», – написал Панков в телеграме.
- Globoesporte также сообщил, что Вагнер покинул «Коринтианс» из-за предложения из России.
- «Коринтианс» информировал, что игрок принял предложение другого клуба.
- За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова