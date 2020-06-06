Панков: «ЦСКА действительно рассматривает возвращение Вагнера»

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков подтвердил инсайд бразильского коллеги, что Вагнер Лав вскоре может вернуться в ЦСКА. Форвард расторг контракт с «Коринтиансом».

«ЦСКА и Вагнер Лав — это реально! Армейцы действительно рассматривают этот вариант

То, что казалось сказкой, может стать правдой. ЦСКА действительно раздумывает над возвращением легенды. По моей информации, решение будет приниматься лично Евгением Гинером», – написал Панков в телеграме.