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  • Панков: «ЦСКА действительно рассматривает возвращение Вагнера»

Панков: «ЦСКА действительно рассматривает возвращение Вагнера»

6 июня 2020, 00:15
11

Журналист «Чемпионата» Андрей Панков подтвердил инсайд бразильского коллеги, что Вагнер Лав вскоре может вернуться в ЦСКА. Форвард расторг контракт с «Коринтиансом».

«ЦСКА и Вагнер Лав — это реально! Армейцы действительно рассматривают этот вариант

То, что казалось сказкой, может стать правдой. ЦСКА действительно раздумывает над возвращением легенды. По моей информации, решение будет приниматься лично Евгением Гинером», – написал Панков в телеграме.

  • Globoesporte также сообщил, что Вагнер покинул «Коринтианс» из-за предложения из России.
  • «Коринтианс» информировал, что игрок принял предложение другого клуба.
  • За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1591398851
Надо ли это?... Так можно и Жо привезти обратно. А когда свои-то будут играть???
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Бухбух
1591412039
Вагнер, если вернется, в свои 35 будет сильнейшим напом в России.
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Psih86
1591415188
Я слышал Марадона играл хорошо когда-то, можно его тоже, наведёт шороху...
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subbotaspartak
1591418511
Дело конское, конечно, Может он родился вечным?
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Авангард1970
1591468807
Когда Вагнер на кураже, он просто великий мастер, без сомнения. Ну а так если и подпишут, то всё равно команду он усилит, в атакующем плане.
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