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    Журналист Алейшо: «Скорее всего, скоро о трансфере Вагнера в ЦСКА объявят официально»

    Бразильский нападающий Вагнер Лав может вновь перейти в ЦСКА. Информацию сообщил журналист Фабио Алейшо.

    «Скорее всего, скоро будет 100 процентов официально [объявлено]» – написал Алейшо в твиттере.

    • Globoesporte также сообщил, что Вагнер покинул «Коринтианс» из-за предложения из России.
    • «Коринтианс» информировал, что игрок принял предложение другого клуба.
    • За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).

    Источник: твиттер Фабио Алейшо

    Журналист RT, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - более 3000 подписчиков.

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    05.06.2020 23:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +43

      футулёр 4 минуты назад

      Вот любят наши это дело...ну ясно же, что уже не победитель кубка уефа приедет.
      Зачем! Зачем все эти Это-о, Карлосы, Шюрле...лет через 5 Халк вернётся.
      ЦСКА подтверждает, что всё у нас в РПЛ остаётся через жопу, Головина туда, Вагнера обратно..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1657

      neim 10 минут назад

      А кто сказал, что в качестве игрока ? Может младшим консультантом старшего конюха ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3305

      Борат 26 минут назад

      Хряки уже наделали в штаны !
      Гыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7792

      BRO_football 35 минут назад

      Вагнер Лав, конечно, легенда ЦСКА и все его любят, но ему сейчас 35 лет. В этом возрасте он, к сожалению, ничем не сможет помочь ЦСКА.
      Разве что, привлечение бывшей звезды клуба, это такой гениальный ход нового руководства ЦСКА, чтобы заслужить доверие болельщиков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      Hoahin 56 минут назад

      бесполезный трансфер

      3
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