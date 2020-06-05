Журналист Алейшо: «Скорее всего, скоро о трансфере Вагнера в ЦСКА объявят официально»

Бразильский нападающий Вагнер Лав может вновь перейти в ЦСКА. Информацию сообщил журналист Фабио Алейшо.
«Скорее всего, скоро будет 100 процентов официально [объявлено]» – написал Алейшо в твиттере.
- Globoesporte также сообщил, что Вагнер покинул «Коринтианс» из-за предложения из России.
- «Коринтианс» информировал, что игрок принял предложение другого клуба.
- За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).
Источник: твиттер Фабио Алейшо
Журналист RT, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - более 3000 подписчиков.