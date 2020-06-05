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  • Журналист Алейшо: «Скорее всего, скоро о трансфере Вагнера в ЦСКА объявят официально»

Журналист Алейшо: «Скорее всего, скоро о трансфере Вагнера в ЦСКА объявят официально»

5 июня 2020, 23:48
22

Бразильский нападающий Вагнер Лав может вновь перейти в ЦСКА. Информацию сообщил журналист Фабио Алейшо.

«Скорее всего, скоро будет 100 процентов официально [объявлено]» – написал Алейшо в твиттере.

  • Globoesporte также сообщил, что Вагнер покинул «Коринтианс» из-за предложения из России.
  • «Коринтианс» информировал, что игрок принял предложение другого клуба.
  • За ЦСКА игрок выступал с 2004 по 2013 год (с перерывами).

Источник: твиттер Фабио Алейшо

Журналист RT, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - более 3000 подписчиков.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (22)
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Hoahin
1591391166
бесполезный трансфер
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BRO_football
1591392461
Вагнер Лав, конечно, легенда ЦСКА и все его любят, но ему сейчас 35 лет. В этом возрасте он, к сожалению, ничем не сможет помочь ЦСКА. Разве что, привлечение бывшей звезды клуба, это такой гениальный ход нового руководства ЦСКА, чтобы заслужить доверие болельщиков.
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футулёр
1591394312
Вот любят наши это дело...ну ясно же, что уже не победитель кубка уефа приедет. Зачем! Зачем все эти Это-о, Карлосы, Шюрле...лет через 5 Халк вернётся. ЦСКА подтверждает, что всё у нас в РПЛ остаётся через жопу, Головина туда, Вагнера обратно..
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Roma56
1591396392
Точно старый конь борозды не испортит, а РПЛ та еще ...зда. И в 35 Вагнер будет звездой в этом болоте
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Рубинище
1591398078
в 35 он сильнее наших почти всех. на год как минимум его ещё хватит. нормальное будет усиление.
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ZEVS71
1591399244
Тем кто недоволен, по себе судите? В 35 кряхтите поднимаясь по лестнице? Может все же в деле посмотрим, прежде чем предсказывать, провидцы?!))
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Psih86
1591415373
Я слышал Марадона играл хорошо когда-то, можно было его прикупить, думаю наведёт ещё шороху...
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sobaka120982
1591418799
Неужели Легенда возвращается домой!!!!
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Соарес
1591422186
Тухлая у коней молодежь Приходится звать пенсионеров А кто пишет 36 не пенсия ,это для простого рабочего ,а для спорцмена это предел
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vladimir-7
1591425405
Такие игроки как Вагнер, Думбия, Корвалио, Халк, Данни и др. могут столько дать молодым игрокам команд РПЛ, что они ещё в жизни такого не видели, а рядом сыграть, это такое ощущение, что на всю жизнь запомнят.
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