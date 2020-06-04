Орлов: «Аршавина взяли на место Малафеева в спортивный департамент «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем будет заниматься в «Зените» бывший игрок команды Андрей Аршавин, который, по информации «Рейтинга Букмекеров», займет руководящий пост в спортивном департаменте клуба.

«Малафеев сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре», – сказал Орлов.