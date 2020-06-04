Орлов: «Аршавина взяли на место Малафеева в спортивный департамент «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем будет заниматься в «Зените» бывший игрок команды Андрей Аршавин, который, по информации «Рейтинга Букмекеров», займет руководящий пост в спортивном департаменте клуба.
«Малафеев сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре», – сказал Орлов.
- 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
- В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
- Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.
Источник: Sport24