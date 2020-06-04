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  • Орлов: «Аршавина взяли на место Малафеева в спортивный департамент «Зенита»

Орлов: «Аршавина взяли на место Малафеева в спортивный департамент «Зенита»

4 июня 2020, 19:48
18

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем будет заниматься в «Зените» бывший игрок команды Андрей Аршавин, который, по информации «Рейтинга Букмекеров», займет руководящий пост в спортивном департаменте клуба.

«Малафеев сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре», – сказал Орлов.

  • 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
  • В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
  • Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Малафеев Вячеслав Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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altezzik
1591290069
Орлов сплетник
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NewLife
1591291230
А вы, друзья, как не садитесь .............
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Skull_Boy
1591291263
В чем понт менять одного тупого осла на еще более тупого осла
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Hektor 84
1591293516
А что Орлов тут как тут и как сорока загалдел не подсидел не подсидел. Аршавин больше похож на раздолбая или на клоуна, не похож он на серьезного человека. Его место на срач тв сидеть и с умной рожей рассказывать нам байки о том как барса за ним гонялась. Малафеев на этой должности солидней выглядел.
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Plyash
1591293627
Андрюха,удачи тебе.Спортсмен ты был классный,будь таким же классным чиновником.Вот только привык я к тебе на МАТЧ ТВ,скучно будет без тебя.Может быть,останешься на МАТЧ ТВ, вот только без самолёта тогда тебе никак не обойтись.Искренне желаю удачи,хоть я и Спартач.
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BRO_football
1591299676
От Аршавина на новой должности ничего хорошего не ждите. Как говорится, ваши ожидания - ваши проблемы
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СССР 1985
1591310030
Попутного ветра, Андрей Сергеевич! Но надеемся, что с ТВ не уйдет, особенно не бросит свой авторский проект!!!
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paracetamol
1591335072
Ну и хорошо. Не получилось из него комментатора. Все эти рылы на Матч-премьер, порядком надоевшие, на него наезжали. А тут он в своей среде, футбольной, а не фейковой!
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