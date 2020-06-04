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    Орлов: «Аршавина взяли на место Малафеева в спортивный департамент «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, чем будет заниматься в «Зените» бывший игрок команды Андрей Аршавин, который, по информации «Рейтинга Букмекеров», займет руководящий пост в спортивном департаменте клуба.

    «Малафеев сказал, что только с «Зенитом» связывает свою жизнь. Но не получилось. И на его место в спортивный департамент взяли уже Аршавина. Аршавин будет заниматься поиском игроков. Нет, он не подсидел Малафеева. О его уходе все мы знали уже в ноябре», – сказал Орлов.

    • 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
    • В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
    • Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2632

      playsh 1 час назад

      Андрюха,удачи тебе.Спортсмен ты был классный,будь таким же классным чиновником.Вот только привык я к тебе на МАТЧ ТВ,скучно будет без тебя.Может быть,останешься на МАТЧ ТВ, вот только без самолёта тогда тебе никак не обойтись.Искренне желаю удачи,хоть я и Спартач.

      1
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      Рейтинг: +3189

      Hektor 84 1 час назад

      А что Орлов тут как тут и как сорока загалдел не подсидел не подсидел. Аршавин больше похож на раздолбая или на клоуна, не похож он на серьезного человека. Его место на срач тв сидеть и с умной рожей рассказывать нам байки о том как барса за ним гонялась. Малафеев на этой должности солидней выглядел.

      3
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      Рейтинг: +2632

      playsh > Hektor 84 56 минут назад

      Это зря,парень он серьёзный, "срач тв" перерос и помяните моё слово,в Российском футболе его ждёт большое будущее.В отличие от Быстрова,Широкова, и иже с ними.Потерпите лет 5 - 10 ,время нас рассудит.

      0
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      Рейтинг: +6019

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " Шило на мыло " )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8307

      Skull_Boy 1 час назад

      В чем понт менять одного тупого осла на еще более тупого осла

      2
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      ...
      Рейтинг: -321

      Бoрат > Skull_Boy 1 час назад

      Рокировка . Один покормился , дай другому . Гыгыгы .

      -2
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      ...
      Рейтинг: +20532

      пьяныйхоровод > Skull_Boy 1 час назад

      Вот и Федун так подумал , когда Тодеску вместо пиджака взял .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +163

      NewLife 1 час назад

      А вы, друзья, как не садитесь .............

      1
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      Рейтинг: +1355

      Cleaner 2 часа назад

      Подсидел подсидел. Но это не его проблемы...)

      3
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      Рейтинг: +1343

      altezzik 2 часа назад

      Орлов сплетник

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