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    «РБ»: Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита»

    Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин займет одну из руководящих должностей в спортивном департаменте клуба, сообщает «Рейтинг букмекеров».

    Аршавин будет работать с резервной командой «Зенита». Также он продолжит участвовать в работе трансферного комитета петербургского клуба.

    • 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
    • В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
    • Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8285

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну ставить очередного 3.14здабола из Матча и тем более без опыта работы в развитии спорта только в Питере могут, одно только назначение Малофеева чего стоит, а потом удивляемся откуда у них только на преммии по 500 млн уходит, а еще зарплата и потом удивляемся почему все через жо_пу и реально Россия страна дураков и раздолбанных дорог

      1
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      Рейтинг: +1854

      serhio80 1 час назад

      департамент по спортивному поеданию чипсов

      2
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      ...
      Рейтинг: +3233

      Борат > serhio80 29 минут назад

      Я смотрю ты уже детского кала лупанул по завету доктора Лю !
      Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +686

      Oldtrafford83 > Борат 7 минут назад

      Не кайф да когда твою любимую команду поносят,не только же вам можно всякую ахинею по любому поводу писать)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1854

      serhio80 > Борат 44 секунды назад

      Я пока только пива лупанул, чуть позже водочкой залакирую. А говноеды у нас тут ты с алармом и нехер свою копрофилию рекламировать)

      0
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      Рейтинг: +531

      моэм 1 час назад

      Взять на работу в клуб своего воспитанника , да ещё и питерца , прославившего Зенит дома и в загранице очень умно и мудро в плане популяризации Клуба ...это создаёт преемственность поколений , традиций и саму историю клуба , это то чем надо дорожить...хороший пример для других...(к Локо это не относится)

      3
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      Рейтинг: -78

      Фанат Рубина > моэм 1 час назад

      и что у нас вон в клубе работает Козко, Навас, Кузьмин...
      Думаю не за горами тот момент когда Карадениз вернется..
      И кста легенда рос.футбола еще у нас Олег Веретенников

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