«РБ»: Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин займет одну из руководящих должностей в спортивном департаменте клуба, сообщает «Рейтинг букмекеров».
Аршавин будет работать с резервной командой «Зенита». Также он продолжит участвовать в работе трансферного комитета петербургского клуба.
- 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
- В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
- Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.
Источник: «Рейтинг букмекеров»