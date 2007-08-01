«РБ»: Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита»

Ну ставить очередного 3.14здабола из Матча и тем более без опыта работы в развитии спорта только в Питере могут, одно только назначение Малофеева чего стоит, а потом удивляемся откуда у них только на преммии по 500 млн уходит, а еще зарплата и потом удивляемся почему все через жо_пу и реально Россия страна дураков и раздолбанных дорог
Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин займет одну из руководящих должностей в спортивном департаменте клуба, сообщает «Рейтинг букмекеров».
Аршавин будет работать с резервной командой «Зенита». Также он продолжит участвовать в работе трансферного комитета петербургского клуба.
- 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
- В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
- Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.