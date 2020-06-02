«РБ»: Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин займет одну из руководящих должностей в спортивном департаменте клуба, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Аршавин будет работать с резервной командой «Зенита». Также он продолжит участвовать в работе трансферного комитета петербургского клуба.