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«РБ»: Аршавин займет руководящий пост в спортивном департаменте «Зенита»

2 июня 2020, 15:43
6

Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин займет одну из руководящих должностей в спортивном департаменте клуба, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Аршавин будет работать с резервной командой «Зенита». Также он продолжит участвовать в работе трансферного комитета петербургского клуба.

  • 11 ноября 2018 года Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры.
  • В феврале 2019 года в Центре повышения квалификации тренеров при академии «Зенита» Аршавин успешно сдал экзамен на получение тренерской лицензии категории C.
  • Занимает в «Зените» должность советника генерального директора по молодежному футболу.

Источник: «Рейтинг букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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моэм
1591104151
Взять на работу в клуб своего воспитанника , да ещё и питерца , прославившего Зенит дома и в загранице очень умно и мудро в плане популяризации Клуба ...это создаёт преемственность поколений , традиций и саму историю клуба , это то чем надо дорожить...хороший пример для других...(к Локо это не относится)
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serhio80
1591105896
департамент по спортивному поеданию чипсов
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Skull_Boy
1591106202
Ну ставить очередного 3.14здабола из Матча и тем более без опыта работы в развитии спорта только в Питере могут, одно только назначение Малофеева чего стоит, а потом удивляемся откуда у них только на преммии по 500 млн уходит, а еще зарплата и потом удивляемся почему все через жо_пу и реально Россия страна дураков и раздолбанных дорог
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Plyash
1591121818
Это назначение выглядит вполне логично и удивления не вызывает.Другое дело,каким тренером или чиновником он станет в будущем.А пока на МАТЧ ТВ он выглядит очень солидным и достойным словоблудом
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