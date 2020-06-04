Агент Бэйла: «Гарет не хочет возвращаться в АПЛ. Он счастлив в «Реале»

Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы форварда «Реала» Гарета Бэйла, прокомментировал возможный уход валлийца из мадридского клуба.

«Я понятия не имею, какова его стоимость. Но его зарплата достаточно высокая. Клубы сами решают, сколько они готовы заплатить за него.

Он очень счастлив в Мадриде, здесь у него очень хорошая жизнь. Я не вижу причин, по которым он не смог бы закончить карьеру в «Реале». Он хочет обеспечить достаток на оставшуюся жизнь для себя и своих детей. Вернуться в АПЛ было бы здорово, но не думаю, что он хочет этого в то время, когда так счастлив в Мадриде», – сказал агент Бэйла.

Сообщалось, что вингер может перейти летом в «Ньюкасл», который готов отдать за игрока 50-60 миллионов евро.