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    Sport.es: Сауль основал футбольный клуб, ориентированный на работу с молодежью

    Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес основал футбольный клуб в своем родном городе Эльче, пишет Sport.es.

    Клуб получил название «Коста Сити». В него должно войти более 30 команд и 500 игроков всех возрастных категорий. Новый проект ориентирован на воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. «Коста Сити» создан с целью пропаганды здорового образа жизни и спортивного образования молодежи.

    Напомним, о новом клубе Сауль сообщил 31 мая в твиттере.

    «Новый клуб. Объявлю через три дня», – написал хавбек.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10107

      Cules2013 1 час назад

      А вот оно что... А Бомбардир подал новость так, будто через 3 дня Сауль перейдёт в другой клуб. ЛОЛ

      1
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      ...
      Рейтинг: +894

      mig28 > Cules2013 1 час назад

      и даже какие-то источники утверждали, что МС уже с ним договорился))))

      2
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