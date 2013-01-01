Sport.es: Сауль основал футбольный клуб, ориентированный на работу с молодежью

А вот оно что... А Бомбардир подал новость так, будто через 3 дня Сауль перейдёт в другой клуб. ЛОЛ
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес основал футбольный клуб в своем родном городе Эльче, пишет Sport.es.
Клуб получил название «Коста Сити». В него должно войти более 30 команд и 500 игроков всех возрастных категорий. Новый проект ориентирован на воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. «Коста Сити» создан с целью пропаганды здорового образа жизни и спортивного образования молодежи.
Напомним, о новом клубе Сауль сообщил 31 мая в твиттере.
«Новый клуб. Объявлю через три дня», – написал хавбек.