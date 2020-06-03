Sport.es: Сауль основал футбольный клуб, ориентированный на работу с молодежью

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес основал футбольный клуб в своем родном городе Эльче, пишет Sport.es.

Клуб получил название «Коста Сити». В него должно войти более 30 команд и 500 игроков всех возрастных категорий. Новый проект ориентирован на воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет. «Коста Сити» создан с целью пропаганды здорового образа жизни и спортивного образования молодежи.

Напомним, о новом клубе Сауль сообщил 31 мая в твиттере.

«Новый клуб. Объявлю через три дня», – написал хавбек.