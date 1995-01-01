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    Гилерме поддержал акцию в защиту афроамериканцев цитатой Манделы

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поддержал акцию в защиту афроамериканцев.

    Футболист сборной России опубликовал в инстаграме цитату Нельсона Манделы на черном фоне и хештэгом #BlackLivesMatter (Жизни черных важны).

    • Нельсон Мандела – первый темнокожий президент ЮАР, борец за права человека. В интервью журналу Esquire Мандела сформулировал одно из своих жизненных правил: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу».

    Жоау Мариу, Шюррле и Сигурдссон поддержали акцию в защиту афроамериканцев

    Источник: инстаграм Гилерме

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +541

      elessar arnor 2 часа назад

      хайп, хайп, хайп, удобно быть до л бае б ом

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