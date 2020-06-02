Гилерме поддержал акцию в защиту афроамериканцев цитатой Манделы

Голкипер «Локомотива» Гилерме поддержал акцию в защиту афроамериканцев.

Футболист сборной России опубликовал в инстаграме цитату Нельсона Манделы на черном фоне и хештэгом #BlackLivesMatter (Жизни черных важны).

Нельсон Мандела – первый темнокожий президент ЮАР, борец за права человека. В интервью журналу Esquire Мандела сформулировал одно из своих жизненных правил: «Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии. Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, нужно стараться учить их любви, потому что любовь намного ближе человеческому сердцу».

Жоау Мариу, Шюррле и Сигурдссон поддержали акцию в защиту афроамериканцев