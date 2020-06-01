«Зенит» за год более чем в 1,5 раза увеличил расходы на выплаты руководству клуба

В 2019 году «Зенит» потратил 347,2 миллиона рублей на оплату труда и премии руководства клуба, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Таким образом, финансирование данной статьи расходов по сравнению с 2018 годом увеличилось более чем в 1,5 раза. В 2018-м на эти нужды ушло 215,3 миллиона рублей.

В руководство «Зенита» входят девять человек – генеральный директор Александр Медведев, председатель совета директоров Елена Илюхина, а также семь членов совета – Кирилл Селезнев, Елена Михайлова, Георгий Фокин, Сергей Хомяков, Сергей Куприянов, Павел Одеров и Сергей Фурсенко.

Петербуржцы лидируют в РПЛ по итогам 22 туров, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

«РБ-Бизнес»: руководители «Локомотива» получили 50 миллионов рублей в качестве премий за 2019 год