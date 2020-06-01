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    «Зенит» за год более чем в 1,5 раза увеличил расходы на выплаты руководству клуба

    В 2019 году «Зенит» потратил 247,2 миллиона рублей на оплату труда и премии руководства клуба, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

    Таким образом, финансирование данной статьи расходов по сравнению с 2018 годом увеличилось более чем в 1,5 раза. В 2018-м на эти нужды ушло 215,3 миллиона рублей.

    В руководство «Зенита» входят девять человек – генеральный директор Александр Медведев, председатель совета директоров Елена Илюхина, а также семь членов совета – Кирилл Селезнев, Елена Михайлова, Георгий Фокин, Сергей Хомяков, Сергей Куприянов, Павел Одеров и Сергей Фурсенко.

    Петербуржцы лидируют в РПЛ по итогам 22 туров, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

    «РБ-Бизнес»: руководители «Локомотива» получили 50 миллионов рублей в качестве премий за 2019 год

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

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    01.06.2020 22:48
    Комментарии10
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      Рейтинг: +8909

      ufos73 8 минут назад

      А че Миллер ЗП не получает? Хотя если и его ЗП считать то вырастит в разы )))

      0
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      Рейтинг: +2416

      mutabor0992 14 минут назад

      "Все вокруг- колхозное,все вокруг- мое."Падлы!!!Скромнее надо быть.

      0
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      Рейтинг: +254

      valkam72 37 минут назад

      Во как жируют. А бомжи по помойкам побираются. Позор "великой" голубятне по прозвищу синит.

      2
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      Рейтинг: +1302

      Cleaner 1 час назад

      Малафеев же сказал, что меньше, чем полтора ляма в месяц это не жизнь. Руководство Зени с ним солидарно.

      2
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      Рейтинг: +2568

      alarm 1 час назад

      бомбардиру не только новостники нужны - но и школьник первых классов с навыками математики (даже какой-нибудь спартач сойдёт).
      215,3 × 1,5 = 247,2 (по версии счетоводов)

      -3
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      Рейтинг: +15454

      sssrspartak > alarm 45 минут назад

      ты наверное спишь и видишь как ты пишешь позор!ты маме с папой скажи:мама папа позор вам,что создали такого позорника!

      1
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      Рейтинг: +427

      ziborock > alarm 27 минут назад

      Могу тебя обрадовать, на Бомбардире опечатка, не 247 а 347! Так что математики им не нужны, нужны люди хорошо владеющие русским языком и орфографией, бомжи точно не подойдут!)

      2
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      Рейтинг: +15454

      sssrspartak > alarm 26 минут назад

      тебе борат и пудель случайно не братья?а может ты степка литейный и пудришь всем мозги на многих сайтах!вернее на соккере и здесь!больше полугода вы вдвоем столько грязи сюда занесли,что не отмыться!без вас здесь было приятнее намного!вы разогнали всех нормальных фанов,наплодив стадо дибилоидов!ты выдаешь себя за нормального ,а на самом деле ты бездарность и ничтожный тип вместе с боратом и всеми своими тарелками и прочим дерьмом!

      1
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      Рейтинг: +676

      lysenkoff 1 час назад

      Хомяков набирает просто, а так все норм, *ули)))))

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      Рейтинг: +1891

      "supermax" 1 час назад

      мечты сбываются

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