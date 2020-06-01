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  • «Зенит» за год более чем в 1,5 раза увеличил расходы на выплаты руководству клуба

«Зенит» за год более чем в 1,5 раза увеличил расходы на выплаты руководству клуба

1 июня 2020, 22:48
14

В 2019 году «Зенит» потратил 347,2 миллиона рублей на оплату труда и премии руководства клуба, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Таким образом, финансирование данной статьи расходов по сравнению с 2018 годом увеличилось более чем в 1,5 раза. В 2018-м на эти нужды ушло 215,3 миллиона рублей.

В руководство «Зенита» входят девять человек – генеральный директор Александр Медведев, председатель совета директоров Елена Илюхина, а также семь членов совета – Кирилл Селезнев, Елена Михайлова, Георгий Фокин, Сергей Хомяков, Сергей Куприянов, Павел Одеров и Сергей Фурсенко.

Петербуржцы лидируют в РПЛ по итогам 22 туров, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

«РБ-Бизнес»: руководители «Локомотива» получили 50 миллионов рублей в качестве премий за 2019 год

Источник: «Рейтинг Букмекеров»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (14)
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"supermax"
1591042486
мечты сбываются
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lysenkoff
1591042514
Хомяков набирает просто, а так все норм, *ули)))))
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valkam72
1591046483
Во как жируют. А бомжи по помойкам побираются. Позор "великой" голубятне по прозвищу синит.
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mutabor0992
1591047875
"Все вокруг- колхозное,все вокруг- мое."Падлы!!!Скромнее надо быть.
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ufos73
1591048191
А че Миллер ЗП не получает? Хотя если и его ЗП считать то вырастит в разы )))
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Makaweli
1591072843
От этого ФК Корпоратив лучше играть не стал, на международном уровне ФК Корпоратив ноль, в чемпионате России не столько зенит силён, сколько слабые соперники по своими разнымы проблемами, у ЦСКА проблемы с составом, у Локо тренер кусается с руководством клуба, Краснодар в ответственный момент своей тени боится, очень много проходимцев и нахлебников в ФК Корпоративе, еслиб зенитом руговодила не могущественная гос.компания а какой нибудь бизнесмен, лопнул бы зенит как мыльный пузырь, как когда-то ФК Анжи, там тоже было много левых людей, и это проблема не только зенита а вцелом страны у нашей власти тоже много левых людей сидят, вот они то и хотят чтобы нынешняя власть осталась на долгие года, другая то не даст столько воровать и получать огромные деньги на халяву!
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kolyma999
1591073430
Это ещё раз говорит о том,что команда без болел,каковой и является бздуня не более чем кратковременный политпроект
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Соарес
1591076997
К стенке всех и руководство гаспрома
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paracetamol
1591079874
Раз в ЛЧ провалились, надо было в 2 раза срезать!
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Давид59
1591116431
Тут я бы не торопился с выводами. Если за 2019-й клуб заработал в 1,5 раза больше, чем в 2018-м, то почему бы и не премировать руководство. Если это не так, то позорище. Что тут ещё сказать?
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