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    Семин – о суде между Геркусом и «Локомотивом»: «Геркус раздал премии всем сотрудникам, хотел их отблагодарить. Почему не дать людям на хлеб?»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал судебное разбирательство между клубом и экс-президентом Ильей Геркусом. Москвичи считают, что функционер незаконно выдавал премии.

    «Как я уже сказал, столько конфликтов в «Локомотиве» не было никогда. Все время при Василии Кикнадзе — одни скандалы. Был праздник чемпионства спустя 14 лет. Геркус раздал премии не только команде и тренерам, но и всем рядовым сотрудникам клуба. Сейчас там работает много людей — раньше столько не было. Наверное, он хотел их отблагодарить.

    А что он согласовал на более высоком уровне и что нет — этого не знаю. В финансовую сторону никогда не лезу. Обычно все суммы утверждаются советом директоров. Со мной он на эти темы не советовался, а даже если бы и спросил, я бы сказал: «Правильно сделал!» Ведь эти люди все время были при команде и весь год работали на нее — каждый по-своему. И все внесли часть души в это чемпионство. Почему не дать людям на хлеб?» – считает Семин.

    • Геркус покинул клуб в 2018 году, после победы в РПЛ.
    • Сегодня, 1 июня, клуб возглавил тренер Марко Николич.
    • «Локомотив» в РПЛ идет вторым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1048

      Romio-xxx 14 минут назад

      Сейчас каждый день будет статья новая-Палыч поливает руководство)))Как детский сад)))Выгнали-обиделся,будем поливать)

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      Рейтинг: +213

      PAREVG. 19 минут назад

      Я бы посмотрел, сколько грызун себе выписал, если бы при нем титул выиграли...

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