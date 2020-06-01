Семин – о суде между Геркусом и «Локомотивом»: «Геркус раздал премии всем сотрудникам, хотел их отблагодарить. Почему не дать людям на хлеб?»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал судебное разбирательство между клубом и экс-президентом Ильей Геркусом. Москвичи считают, что функционер незаконно выдавал премии.

«Как я уже сказал, столько конфликтов в «Локомотиве» не было никогда. Все время при Василии Кикнадзе — одни скандалы. Был праздник чемпионства спустя 14 лет. Геркус раздал премии не только команде и тренерам, но и всем рядовым сотрудникам клуба. Сейчас там работает много людей — раньше столько не было. Наверное, он хотел их отблагодарить.

А что он согласовал на более высоком уровне и что нет — этого не знаю. В финансовую сторону никогда не лезу. Обычно все суммы утверждаются советом директоров. Со мной он на эти темы не советовался, а даже если бы и спросил, я бы сказал: «Правильно сделал!» Ведь эти люди все время были при команде и весь год работали на нее — каждый по-своему. И все внесли часть души в это чемпионство. Почему не дать людям на хлеб?» – считает Семин.