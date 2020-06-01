Игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на колено

Футболисты «Ливерпуля» отдали дань памяти погибшему в США афроамериканцу Джорджу Флойду. Игроки встали на одно колено, фото доступно ниже.

«Единство – сила», – подписал фото игрок английской команды Джеймс Милнер, а также добавил хэштег «Жизни чернокожих важны».