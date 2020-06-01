Игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на колено

Футболисты «Ливерпуля» отдали дань памяти погибшему в США афроамериканцу Джорджу Флойду. Игроки встали на одно колено, фото доступно ниже.
«Единство – сила», – подписал фото игрок английской команды Джеймс Милнер, а также добавил хэштег «Жизни чернокожих важны».
- Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
- В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
- По ситуации высказался Маркус Рэшфорд.
Источник: твиттер Джеймса Милнера