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    Игроки «Ливерпуля» почтили память Флойда, встав на колено

    Футболисты «Ливерпуля» отдали дань памяти погибшему в США афроамериканцу Джорджу Флойду. Игроки встали на одно колено, фото доступно ниже.

    «Единство – сила», – подписал фото игрок английской команды Джеймс Милнер, а также добавил хэштег «Жизни чернокожих важны».

    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.
    • По ситуации высказался Маркус Рэшфорд.

    Источник: твиттер Джеймса Милнера

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4845

      Viper for CSKA 2 минуты назад

      Молодцы!

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      Рейтинг: +1138

      acor94 27 минут назад

      Не одобряю их поведение.

      1
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      Рейтинг: +253

      AleSan4es 47 минут назад

      Одного цветного замочили, пол мира в скорби! 30 миллионов советский людей головы положили что бы фашисткую нечесть стереть с лица и не одна х.йня не вспомнила...

      5
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      Рейтинг: +5960

      Persona_non_Grata > AleSan4es 7 секунд назад

      Мир во власти хайпа (((

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