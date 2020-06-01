Рэшфорд – после смерти Флойда: «Жизни черных важны. Мы важны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в США. Он погиб после полицейского задержания.

«В последние несколько дней я пытался понять, что происходит в мире. Сейчас мы разобщены больше, чем когда-либо.

Жизни черных важны. Культура черных важна. Мы важны», – написал Рэшфорд в инстаграме.