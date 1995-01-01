Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Рэшфорд – после смерти Флойда: «Жизни черных важны. Мы важны»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда в США. Он погиб после полицейского задержания.

    «В последние несколько дней я пытался понять, что происходит в мире. Сейчас мы разобщены больше, чем когда-либо.

    Жизни черных важны. Культура черных важна. Мы важны», – написал Рэшфорд в инстаграме.

    • За пять часов пост Рэшфорда собрал более 207 тысяч лайков.
    • Афроамериканец Флойд погиб 25 мая в США после того, как полицейский повалил его на асфальт лицом вниз, сел сверху и зажал шею ногой.
    • В Миннеаполисе и ряде других городов прошли акции протеста против действий полицейских.

    Источник: инстаграм Маркуса Рэшфорда

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +539

      elessar arnor 44 минуты назад

      нет, не важны, но музон крутой делали (джаз)

      благодарите белых, что позволили зарабатывать нереальные деньги и проживать на своей территории, и не забывай, что в результате гибели одного чёрного, погибло двое белых полицейских, во как, обменка

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +253

      AleSan4es 56 минут назад

      Б.л.я как же za.e.b.али, эти цветные, пи.де.рас.ты, лесбухи, фемки и прочая нечесть! Все их все обижают, сколько видосов в интернете, где цветные избивают, толпами по головам прыгают, забирают все вещи...выруби белого, белые аут, и ещк много... чего стоит их федерация американского футбола, где дают дополнительные очки за то что в команде есть цветной...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76797
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru