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    Семин – о последнем рабочем дне в «Локомотиве»: «Пусть говорит Кикнадзе, все к нему»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не дал комментарий по поводу последнего рабочего в клубе. Он рекомендовал обратиться к генеральному директору москвичей Василию Кикнадзе. Именно он предложил назначить вместо Семина Марко Николича.

    «Последний день контракта не комментирую. Всe к Василию Александровичу, пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, всe к Кикнадзе», – сказал тренер.

    Источник: «Чемпионат»

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    31.05.2020 16:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1151

      Sviro 8 часов назад

      Теперь слово за болельщиками. Если придут на стадион, то ху***, а не болельщики. Посмотрим, как отреагируют на отставку своего тренера. Не везёт Локо - то баба ими командовала, то журналист, и неизвестно что хуже. Судя по тому, как болелы отреагировали на бабское командование, чувствую и тут сольют Палыча ....Подождём момента истины.

      2
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      Рейтинг: +1218

      gor77 8 часов назад

      Есть небольшой анекдот, который очень точно передаёт эмоции Ю. П. Сёмина.
      - Ты чего такой задумчивый?
      - Да, есть один мужик, которого надо послать так, чтобы он не обиделся.
      - Так ты так и скажи: "Слушай! Иди на хер, только не обижайся!"

      1
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      Рейтинг: +200

      PAREVG. 9 часов назад

      Все правильно шПалыч.
      Что можно сказать после того что они сделали, когда слов не хватает, а матерится нельзя.

      4
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      Рейтинг: +16901

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Ему уже нечего сказать. Обосрался кикнадзе по полной.

      5
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      Рейтинг: +2220

      nemolod > DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Еще не по полной-это был всего лишь первый заход!

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