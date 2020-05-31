Семин – о последнем рабочем дне в «Локомотиве»: «Пусть говорит Кикнадзе, все к нему»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не дал комментарий по поводу последнего рабочего в клубе. Он рекомендовал обратиться к генеральному директору москвичей Василию Кикнадзе. Именно он предложил назначить вместо Семина Марко Николича.

«Последний день контракта не комментирую. Всe к Василию Александровичу, пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, всe к Кикнадзе», – сказал тренер.