«Еще в Новокузнецке знала, что ты выстрелишь». Коваленко поздравила Головина с днем рождения

Футболистка сборной России Ксения Коваленко поздравила с днем рождения полузащитника «Монако» Александра Головина. Ему исполнилось 24 года.

«Хочу поздравить Сашу Головина с днем рождения. Ну что могу тебе пожелать.. Самое главное – здоровья. Побольше голов, поменьше травм. Горжусь тобой. Еще в Новокузнецке я знала, что ты выстрелишь», – сказала футболистка.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.

В досрочно завершенном сезоне игрок провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.

В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.