Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    «Еще в Новокузнецке знала, что ты выстрелишь». Коваленко поздравила Головина с днем рождения

    Футболистка сборной России Ксения Коваленко поздравила с днем рождения полузащитника «Монако» Александра Головина. Ему исполнилось 24 года.

    «Хочу поздравить Сашу Головина с днем рождения. Ну что могу тебе пожелать.. Самое главное – здоровья. Побольше голов, поменьше травм. Горжусь тобой. Еще в Новокузнецке я знала, что ты выстрелишь», – сказала футболистка.

    • Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
    • В досрочно завершенном сезоне игрок провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
    • В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.

    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2020 18:39
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3969

      vladik12 7 часов назад

      Куда выстрелит? Внутрь этой Ксеньи?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2527

      alarm > vladik12 7 часов назад

      он бы и в тебя мог, но ты дезеув - а он нет) советую сменить пол, чтобы занять место неведомой ксении.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru