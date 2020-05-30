«Еще в Новокузнецке знала, что ты выстрелишь». Коваленко поздравила Головина с днем рождения

Куда выстрелит? Внутрь этой Ксеньи?
Футболистка сборной России Ксения Коваленко поздравила с днем рождения полузащитника «Монако» Александра Головина. Ему исполнилось 24 года.
«Хочу поздравить Сашу Головина с днем рождения. Ну что могу тебе пожелать.. Самое главное – здоровья. Побольше голов, поменьше травм. Горжусь тобой. Еще в Новокузнецке я знала, что ты выстрелишь», – сказала футболистка.
- Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года.
- В досрочно завершенном сезоне игрок провел за монегасков 30 матчей, забил три гола и сделал четыре ассиста.
- В марте он продлил контракт с клубом до 2024 года.
Сегодня все поздравляют Александра Головина.Не забыла это сделать и его давняя подруга из женской сборной Ксения Коваленко. Искренние пожелания от футболистки pic.twitter.com/Fj29bmDiNp— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2020