Егоров: «Если «Ахмат» не продлит Глушакова, то дальнейшие варианты для него – Турция или арабские страны»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что у Дениса Глушакова есть варианты зарубежного продолжения карьеры. «Ахмат» не планирует оставлять игрока на следующий сезон.

«Если Грозный не продлевает (и предполагаю, он и сам не хочет), то дальнейшие варианты – Катар, Саудовская Аравия, Турция или Эмираты», – написал инсайдер Егоров.