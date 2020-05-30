Егоров: «Если «Ахмат» не продлит Глушакова, то дальнейшие варианты для него – Турция или арабские страны»

Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что у Дениса Глушакова есть варианты зарубежного продолжения карьеры. «Ахмат» не планирует оставлять игрока на следующий сезон.
«Если Грозный не продлевает (и предполагаю, он и сам не хочет), то дальнейшие варианты – Катар, Саудовская Аравия, Турция или Эмираты», – написал инсайдер Егоров.
- Прошлым летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме «1+1».
- Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей и забил четыре гола.
- Чеченская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова