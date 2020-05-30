Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Егоров: «Если «Ахмат» не продлит Глушакова, то дальнейшие варианты для него – Турция или арабские страны»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров рассказал, что у Дениса Глушакова есть варианты зарубежного продолжения карьеры. «Ахмат» не планирует оставлять игрока на следующий сезон.

    «Если Грозный не продлевает (и предполагаю, он и сам не хочет), то дальнейшие варианты – Катар, Саудовская Аравия, Турция или Эмираты», – написал инсайдер Егоров.

    • Прошлым летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме «1+1».
    • Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей и забил четыре гола.
    • Чеченская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.05.2020 17:40
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4238

      САДЫЧОК 3 часа назад

      Егоров: «Если «Ахмат» не продлит Глушакова.....Почему же, есть Пердив !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > САДЫЧОК 2 часа назад

      Ты про один из фарм клубов Зенита ? Сгодится . Гыгыгы .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23229

      zra78 6 часов назад

      Балтика да Томь,а то Турция....

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2527

      alarm 6 часов назад

      "продлевать глушакова" - звучит чисто по-тарасофски))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +843

      фанат джигурды > alarm 5 часов назад

      Это хуже даже тарасоффки!!!!!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +843

      фанат джигурды > alarm 5 часов назад

      На мотив СиЛя- Старым жить

      Вот Денис
      Вот пипис
      Вот пипис
      А вот Денис
      Вот язык
      Вот помело
      Вот тебе
      Добро и зло

      Если не сумел до сборной дожить
      Клубы не отменить
      Если в сборной сумел кто-то забить
      Значит, так тому и быть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > alarm 2 часа назад

      Относительно глушакова продлевать это в тему - он именно из тех . Гыгыгы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2077

      Бухбух 7 часов назад

      Не, туда его не позовут. Гонора много. Остаются Казахстан, либо Узбекистан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Alekxei Z. 7 часов назад

      Инсайдер предлагает исламские страны. Походу Глушака обрезали в Ахмате...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Puddle 8 часов назад

      Еще голландский НАК Бреда хороший вариант к Дезеуву

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -235

      Бoрат > Puddle 2 часа назад

      Я смотрю ты отслеживаешь своего кумира .Гыгыгы .

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru