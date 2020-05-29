Sport24: Глушаков летом покинет «Ахмат»

Полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову придется летом искать новую команду, утверждает Sport24.
По информации источника, грозненский клуб не планирует активировать опцию продления контракта с 33-летним футболистом.
- Прошлым летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме «1+1».
- Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей и забил четыре гола.
- Чеченская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.
Источник: Sport24