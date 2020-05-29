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    Sport24: Глушаков летом покинет «Ахмат»

    Полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову придется летом искать новую команду, утверждает Sport24.

    По информации источника, грозненский клуб не планирует активировать опцию продления контракта с 33-летним футболистом.

    • Прошлым летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме «1+1».
    • Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей и забил четыре гола.
    • Чеченская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Источник: Sport24

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    29.05.2020 15:34
    Комментарии33
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      Рейтинг: +714

      Semenycch 1 час назад

      Вот и сказке конец, а кто слушал - молодец...

      0
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      Рейтинг: +2437

      алдан2014 8 часов назад

      Вот и печальный конец подходит.Ну и где Каррера,а где Глушаков?Жизнь всё расставляет по своим местам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1680

      житель СПб 10 часов назад

      Печальное развитие жизни Глушакова...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3072

      Hektor 84 11 часов назад

      Фнл замаячила вот он и засуетился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +831

      фанат джигурды 12 часов назад

      Глушаков
      Он Ахмат покидает
      Но никто
      Его не покупает
      Глушаков
      Титулами вновь бредит
      Только с ним
      Ничто никому не светит

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16855

      DOCTOR PENALTY 15 часов назад

      Пора Глушакову завязывать с футболом, кресло директора Сандуновских бань ждёт не дождётся его жопу.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +57271

      Chernyi Lis 15 часов назад

      вначале прдлили теперь не планирует..вы бомба как желтая пресса! а так ниже хотел написать что зря продлили..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3137

      Давид59 16 часов назад

      Было видно, что Глушак уже не тот. Похоже пару лет ещё побегает, но явно не в грандах

      1
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      Рейтинг: -220

      Бoрат 16 часов назад

      Давай в Зенит - нам такие нужны . Гыгыгы .

      3
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      Рейтинг: +2489

      alarm 17 часов назад

      позор тарасовскому рылу!

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