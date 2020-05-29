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Sport24: Глушаков летом покинет «Ахмат»

29 мая 2020, 15:34
22

Полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову придется летом искать новую команду, утверждает Sport24.

По информации источника, грозненский клуб не планирует активировать опцию продления контракта с 33-летним футболистом.

  • Прошлым летом хавбек перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента, заключив соглашение по схеме «1+1».
  • Глушаков в текущем сезоне провел 20 матчей и забил четыре гола.
  • Чеченская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (22)
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oyabun
1590755865
Ну как же так, Денис? Даже лезгинку танцевал, типа свой, на первой тренировке. И куды ж теперь?
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Алехсбургер.
1590758178
Видимо "похороны" не за горами..
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GreyDM
1590759320
очередной ветеран для сочи?
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Давид59
1590765076
Было видно, что Глушак уже не тот. Похоже пару лет ещё побегает, но явно не в грандах
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Chernyi Lis
1590766980
вначале прдлили теперь не планирует..вы бомба как желтая пресса! а так ниже хотел написать что зря продлили..
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DOCTOR PENALTY
1590767506
Пора Глушакову завязывать с футболом, кресло директора Сандуновских бань ждёт не дождётся его жопу.
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фанат джигурды
1590780437
Глушаков Он Ахмат покидает Но никто Его не покупает Глушаков Титулами вновь бредит Только с ним Ничто никому не светит
Ответить
Hektor 84
1590784241
Фнл замаячила вот он и засуетился.
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житель СПб
1590787408
Печальное развитие жизни Глушакова...
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алдан2014
1590794591
Вот и печальный конец подходит.Ну и где Каррера,а где Глушаков?Жизнь всё расставляет по своим местам
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