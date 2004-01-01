Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?

    Глушаков – о продлении контракта с «Ахматом»: «Какие-то глобальные вещи мы с клубом пока не обсуждали»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарии по поводу слухов, что клуб не собирается продлевать с ним контракт.

    «Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чем речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту – я сегодня продлил его на два месяца. Сезон еще не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали.

    Со своей стороны могу сказать, что опция «1+1» действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с «Ахматом» были определенные договоренности и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд. В любом случае логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем», – заявил 33-летний футболист.

    • Прошлым летом Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат» на правах свободного агента.
    • Хавбек в текущем сезоне провел 20 матчей и забил четыре гола.
    • Чеченская команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 22 туров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      serga.morozov 27 минут назад

      Все ДАBАЛKИ страны собраны в одном месте. Регайся пока беcплатнo если хочешь снять дeваxу или проверь свою может она там есть. (я там бывшую жену спалил) Вот сайт ---- https://bit.vodka/davalka

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2074

      Бухбух 34 минуты назад

      Ахмат показал истинный уровень Глушакова-футболера.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76778
    #5
    insider_retro
    66036
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru