Глушаков – о продлении контракта с «Ахматом»: «Какие-то глобальные вещи мы с клубом пока не обсуждали»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал комментарии по поводу слухов, что клуб не собирается продлевать с ним контракт.

«Только что закончил тренировку и даже не в курсе, о чем речь. Не совсем понимаю, что у вас за информация по контракту – я сегодня продлил его на два месяца. Сезон еще не окончен, у команды есть свои задачи, и футболисты сейчас тренируются и думают только о возобновлении чемпионата. Какие-то более глобальные вещи мы с клубом не обсуждали.

Со своей стороны могу сказать, что опция «1+1» действует и для клуба, и для игрока, но изначально у нас с «Ахматом» были определенные договоренности и возможности, в том числе на случай предложений со стороны других команд. В любом случае логичнее сначала завершить турнир, а потом уже думать о будущем», – заявил 33-летний футболист.