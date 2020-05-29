«Ливерпуль» в ближайшие дни может договориться о трансфере Вернера

«Ливерпуль» продолжает работу над трансфером из «Лейпцига» форварда Тимо Вернера. Немец настроен на переход в АПЛ.

«Вернер хочет нового опыта, АПЛ – его приоритет. Идут продвинутые переговоры. Сделка может быть завершена в ближайшие дни», – информирует Николо Скира.