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    «Ливерпуль» в ближайшие дни может договориться о трансфере Вернера

    «Ливерпуль» продолжает работу над трансфером из «Лейпцига» форварда Тимо Вернера. Немец настроен на переход в АПЛ.

    «Вернер хочет нового опыта, АПЛ – его приоритет. Идут продвинутые переговоры. Сделка может быть завершена в ближайшие дни», – информирует Николо Скира.

    • На прошлой неделе Вернер установил личный рекорд по голам за сезон Бундеслиги.
    • Вернер занимает второе место в гонке бомбардиров Бундеслиги. Лидирует в ней Роберт Левандовски.
    • «Ливерпуль» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    29.05.2020 19:11
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