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    Тренер «Лестера» Роджерс и его жена переболели коронавирусом

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, что он и его жена в марте заразились коронавирусом, но уже выздоровели.

    «Мы с женой заразились практически сразу же после приостановки сезона. Через неделю стало тяжело, я не чувствовал запахи и вкус. У меня не было сил, я едва мог ходить. Мы сдали тесты на коронавирус и у обоих они оказались положительными», – сообщил североирландский специалист.

    • 47-летний Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года.
    • Команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 29 турах.
    • Возобновление сезона в Англии запланировано на 17 июня.

    Источник: Sky Sports

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    29.05.2020 18:33
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