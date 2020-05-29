Тренер «Лестера» Роджерс и его жена переболели коронавирусом

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, что он и его жена в марте заразились коронавирусом, но уже выздоровели.

«Мы с женой заразились практически сразу же после приостановки сезона. Через неделю стало тяжело, я не чувствовал запахи и вкус. У меня не было сил, я едва мог ходить. Мы сдали тесты на коронавирус и у обоих они оказались положительными», – сообщил североирландский специалист.