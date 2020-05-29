Тренер «Лестера» Роджерс и его жена переболели коронавирусом

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал, что он и его жена в марте заразились коронавирусом, но уже выздоровели.
«Мы с женой заразились практически сразу же после приостановки сезона. Через неделю стало тяжело, я не чувствовал запахи и вкус. У меня не было сил, я едва мог ходить. Мы сдали тесты на коронавирус и у обоих они оказались положительными», – сообщил североирландский специалист.
- 47-летний Роджерс возглавляет «Лестер» с февраля 2019 года.
- Команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 53 очка в 29 турах.
- Возобновление сезона в Англии запланировано на 17 июня.
Источник: Sky Sports