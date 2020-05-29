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    Тарасов: «10% болельщиков на стадионах – это уже маленькая победа над вирусом»

    Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение разрешить болельщикам посещать матчи РПЛ в ограниченном количестве.

    «Как говорил всегда Юрий Палыч [Семин], футбол – прежде всего для болельщиков. То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футбола. Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили – всех рассадить на несколько метров.

    10% не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысячи человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас», – написал футболист в своем инстаграме.

    • Тарасов сейчас восстанавливается после перелома ноги.
    • Возобновление РПЛ состоится 21 июня.
    • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.

    text

    Публикация от text (@tarasov23) 29 Май 2020 в 5:13 PDT

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    29.05.2020 16:23
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2812

      Черкизовский Кот 11 часов назад

      Предлагаю сделать в настройках сайта фильтр "НЕ показывать новости про Тарасова".

      0
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      Рейтинг: +22

      ВежливыйХам 14 часов назад

      тарабузька речь учит для себя мля

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3137

      Давид59 16 часов назад

      Не говори гоп. Победа будет, когда эти 10% кашлять не начнут на другой день

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4167

      TOL47 17 часов назад

      ты играешь за деньги и мечтаешь о депутатской халявке.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4725

      subbotaspartak 17 часов назад

      Со стороны Сибиряков - Да.
      Мы на стадионах и не бывали никогда.

      0
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      Рейтинг: +1277

      Cleaner 17 часов назад

      Организаторы все сделают правильно. В этом у меня сомнений нет. Есть сомнение, что фанаты правильно поймут ситуацию. Зажгут файера, начнут обниматься после гола. Много есть косяков, на которые способны неадекватные болельщики. И послабление на 10 процентов быстренько уберут. Почти уверен в этом, особенно в матчах Спартака.

      0
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      Рейтинг: +1802

      serhio80 > Cleaner 16 часов назад

      Сиди дома, голосуй за плешивого)

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      Рейтинг: +1277

      Cleaner > serhio80 13 часов назад

      Зачем переводить тему с ФУТБОЛА на ПОЛИТИКУ? За кого мне голосовать не Вашего ума дела.(

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      Рейтинг: +1802

      serhio80 > Cleaner 13 часов назад

      Ты сам перевел на политику) не забыв добавить про Спартак

      0
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      Рейтинг: +1277

      Cleaner > serhio80 13 часов назад

      Спартак - это политика? Поздравляю Вас. Вася Уткин отдыхает.)

      0
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      Рейтинг: +1802

      serhio80 > Cleaner 12 часов назад

      любое массовое собрание людей в данной ситуации это политика) **** ты про ушлепок только про Спартак пишешь?

      0
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      Рейтинг: +1277

      Cleaner > serhio80 12 часов назад

      Все с вами ясно, фанат реальных пацанов. Даже сказать что то своими словами затрудняетесь.)))

      0
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      Рейтинг: +3176

      Борат 18 часов назад

      тарасовская рыла забыл добавить, что это победа путина !
      гыгы

      3
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      Рейтинг: +893

      Алехсбургер. 18 часов назад

      вот га.дё.ныш...+)))...
      из беспринципности собственной пойду на выборы и заголосну.
      "Складно излагает собака"(с)
      Учитесь,кисы..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +52

      lipatov32 18 часов назад

      Кому интересно мнение этого недофутболиста? Зачем об этом писать?

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