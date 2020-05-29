Тарасов: «10% болельщиков на стадионах – это уже маленькая победа над вирусом»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение разрешить болельщикам посещать матчи РПЛ в ограниченном количестве.

«Как говорил всегда Юрий Палыч [Семин], футбол – прежде всего для болельщиков. То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футбола. Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили – всех рассадить на несколько метров.

10% не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысячи человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас», – написал футболист в своем инстаграме.

Тарасов сейчас восстанавливается после перелома ноги.

Возобновление РПЛ состоится 21 июня.

«Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата.