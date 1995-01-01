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    Два клуба не из Италии хотят подписать Жоржиньо

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо этим летом может покинуть клуб.

    По словам агента игрока сборной Италии Жоао Сантоса, в переходе его клиента заинтересованы два клуба, и они оба не из Италии.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

    «Импонирует ли Жоржиньо Сарри? Определенно! Жоржиньо нравилось работать под руководством Маурицио.

    Но у моего клиента еще три года контракта, у него все хорошо в «Челси». Если поступит хорошее предложение, то не исключаю трансфер. Два европейских топ-клуба, не из Италии, со мной уже контактировали», – заявил агент игрока.

    • Жоржиньо выступал под руководством Сарри в «Наполи» и в «Челси».
    • Вместе они выигрывали Лигу Европы.

    Источник: Goal.com

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