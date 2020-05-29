Два клуба не из Италии хотят подписать Жоржиньо

Полузащитник «Челси» Жоржиньо этим летом может покинуть клуб.

По словам агента игрока сборной Италии Жоао Сантоса, в переходе его клиента заинтересованы два клуба, и они оба не из Италии.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ювентуса».

«Импонирует ли Жоржиньо Сарри? Определенно! Жоржиньо нравилось работать под руководством Маурицио.

Но у моего клиента еще три года контракта, у него все хорошо в «Челси». Если поступит хорошее предложение, то не исключаю трансфер. Два европейских топ-клуба, не из Италии, со мной уже контактировали», – заявил агент игрока.