Mirror: «Ливерпуль» отказался от покупки Вернера

эмм
ну за 30 это конечно бред
если за миранчука или чалова 25 собирались давать
ахахахаххахахаха
не меньше 60!
Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не перейдет в «Ливерпуль» грядущим летом, утверждает Mirror.
По информации источника, мерсисайдский клуб в условиях кризиса не готов платить за немца более 30 миллионов фунтов.
«РБ Лейпциг», в свою очередь, настаивает на том, что не отпустит нападающего дешевле, чем за 50 миллионов.
Возможно, «Ливерпуль» вернется к варианту с подписанием Вернера через год. Однако игрок может перейти и в другую команду. В его услугах также заинтересованы «Барселона» и «Интер».