Mirror: «Ливерпуль» отказался от покупки Вернера

Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не перейдет в «Ливерпуль» грядущим летом, утверждает Mirror.

По информации источника, мерсисайдский клуб в условиях кризиса не готов платить за немца более 30 миллионов фунтов.

«РБ Лейпциг», в свою очередь, настаивает на том, что не отпустит нападающего дешевле, чем за 50 миллионов.

Возможно, «Ливерпуль» вернется к варианту с подписанием Вернера через год. Однако игрок может перейти и в другую команду. В его услугах также заинтересованы «Барселона» и «Интер».