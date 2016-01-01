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    Mirror: «Ливерпуль» отказался от покупки Вернера

    Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер не перейдет в «Ливерпуль» грядущим летом, утверждает Mirror.

    По информации источника, мерсисайдский клуб в условиях кризиса не готов платить за немца более 30 миллионов фунтов.

    «РБ Лейпциг», в свою очередь, настаивает на том, что не отпустит нападающего дешевле, чем за 50 миллионов.

    Возможно, «Ливерпуль» вернется к варианту с подписанием Вернера через год. Однако игрок может перейти и в другую команду. В его услугах также заинтересованы «Барселона» и «Интер».

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 11:03
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL 19 минут назад

      эмм
      ну за 30 это конечно бред
      если за миранчука или чалова 25 собирались давать
      ахахахаххахахаха

      не меньше 60!

      0
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      Рейтинг: +2864

      zatonn 3 часа назад

      Перейдёт в Баварию, делов-то)))

      2
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      Рейтинг: +3126

      Давид59 > zatonn 2 часа назад

      Скорей всего. Интерес есть. Недавно писали

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      Рейтинг: +1226

      FENIX-SL > zatonn 19 минут назад

      как всегда

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      Рейтинг: +890

      mig28 3 часа назад

      Если правда, то очень зря..

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