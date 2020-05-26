Смолов: «Решение о возобновлении РПЛ выглядит немного поспешным»

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение возобновить нынешний розыгрыш РПЛ 21 июня.

«По поводу России у меня впечатление, что немного поспешным решение выглядит. Потому что вроде как есть пример Германии, Испании и Италии, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ выступила с заявлением, что, мол, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идет, к сожалению» — сказал Смолов в ролике на ютуб-канале Василия Уткина.

⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены