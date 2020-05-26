Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Смолов: «Решение о возобновлении РПЛ выглядит немного поспешным»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал решение возобновить нынешний розыгрыш РПЛ 21 июня.

    «По поводу России у меня впечатление, что немного поспешным решение выглядит. Потому что вроде как есть пример Германии, Испании и Италии, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ выступила с заявлением, что, мол, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдем. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идет, к сожалению» — сказал Смолов в ролике на ютуб-канале Василия Уткина.

    ⚡ Официально: РПЛ возобновится 21 июня. ФНЛ и ПФЛ досрочно завершены

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2020 14:10
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +791

      Valeron2790 26 мая, 15:47

      Ну да, на днюху к шмарам летать можно, а в футбол играть нет. Вы же небожители.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2424

      алдан2014 > Valeron2790 26 мая, 16:49

      К невесте летал на свой страх и риск,а тут рискуют жизнями многих людей,футболистов ,тренеров,сотрудников,судей,болельщиков (если стадионы не закроют).Так что тут Смолов ближе к истине,чем Дзюба

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76745
    #5
    insider_retro
    66034
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru