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  • Смолов: «Немногим россиянам на «Бернабеу» удается побывать, не говоря уже о том, чтобы забить «Реалу»

Смолов: «Немногим россиянам на «Бернабеу» удается побывать, не говоря уже о том, чтобы забить «Реалу»

26 мая 2020, 13:36
24

Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свой гол в ворота мадридского «Реала».

«Входит ли этот эпизод в десятку жизненно важных профессиональных эпизодов? Я думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе «Сантьяго Бернабеу» побывать удалось и предстоит, не то говоря уже о том, чтобы забить «Реалу» в официальном матче», — сказал Смолов в ролике на ютуб-канале Василия Уткина.

  • 16 февраля «Реал» принимал «Сельту». Смолов вышел на поле в стартовом составе и уже на 7-й минуте открыл счет в матче. Матч завершился ничьей – 2:2.

Источник: Ютуб-канал Василия Уткина
Испания. Примера Сельта Реал Смолов Федор
Комментарии (24)
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Dimk0
1590489677
Ну все, теперь завязывай с футболом Федя! Лучшее, что ты мог уже сделал
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AtticusFinch1
1590491813
Ага и вдуть внучке Ельцина)
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Из Твери Леха
1590492437
Лет через 10 в РФС выпустят памятные медали "За гол в ворота Реала", т.к. никаких других достижений больше не будет, а награждать чем-то надо.
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Cules2013
1590492460
Какое великое достижение. Один гол реально что-то значит только в супер-важных матчах. Это не был финал ЛЧ, ЛЕ или Кубка Испании, и этот гол не спас Сельту от вылета. Это просто гол. Смолов в курсе сколько ноунеймов ежегодно забивают на Бернабеу? Футбол как бы результативный вид спорта, а защита Реала уж точно не образец для подражания.
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Добрый Бобер
1590500299
Всё. У нас очередной "великий футболист". Теперь лет десять ещё будет интервью по этому поводу давать.
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Chernyi Lis
1590503920
у нас белялетдинов тоже забил на шару барселоне!
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dinar7777dinar
1590505969
уе ! смолов забил гол и теперь понтов сколько ))))) Игорь Корнеев(Эспаньол) , Дмитрий Радченков(Расинг Сантандер) , Дмитрий Попов(Расинг Сантандер), Олег Саленко(Валенсия)- Дубль в ворота Реала на сантьяго, Валера Карпин(Валенсия-Реал Сосьедад)по голу за обе команды реалу, Дима Черышев, Владимир Бесчастных, Александр Мостовой не раз забивал реалу в мадриде, Дмитрий Хохлов(Реал Сосьедад) Так что Федька не ты первый не ты последний !!
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general.lizyukov
1590515455
охреневшая чернильница что-то кукарекает? Совсем недавно это сделали Щенников и Чалов
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Proker
1590519652
Я считаю так,гол которого забил Федя в ворота Реалу,это обезьяна с гранатой получилось)))
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Karel1977
1590526588
Суки вы все неблагодарные! Он прав,на все 100/. Парень делает свою работу,вы все же его гнобите,если в ноль сыграл. Федор красава,удачи! А вам гнидам,Х.У.Й. во всё горло!
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