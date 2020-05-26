Смолов: «Немногим россиянам на «Бернабеу» удается побывать, не говоря уже о том, чтобы забить «Реалу»

Понесло Смолова, корону одел. Типичное дитя лимита. До тебя почти все россияне игравшие в Испании забивали Реалу, а некоторые и на Бернабеу забивали.
Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свой гол в ворота мадридского «Реала».
«Входит ли этот эпизод в десятку жизненно важных профессиональных эпизодов? Я думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе «Сантьяго Бернабеу» побывать удалось и предстоит, не то говоря уже о том, чтобы забить «Реалу» в официальном матче», — сказал Смолов в ролике на ютуб-канале Василия Уткина.
- 16 февраля «Реал» принимал «Сельту». Смолов вышел на поле в стартовом составе и уже на 7-й минуте открыл счет в матче. Матч завершился ничьей – 2:2.