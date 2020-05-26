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    Смолов: «Немногим россиянам на «Бернабеу» удается побывать, не говоря уже о том, чтобы забить «Реалу»

    Нападающий «Сельты» Федор Смолов прокомментировал свой гол в ворота мадридского «Реала».

    «Входит ли этот эпизод в десятку жизненно важных профессиональных эпизодов? Я думаю, он в топ-3 моих футбольных событий. Потому что, объективно, немногим россиянам на стадионе «Сантьяго Бернабеу» побывать удалось и предстоит, не то говоря уже о том, чтобы забить «Реалу» в официальном матче», — сказал Смолов в ролике на ютуб-канале Василия Уткина.

    • 16 февраля «Реал» принимал «Сельту». Смолов вышел на поле в стартовом составе и уже на 7-й минуте открыл счет в матче. Матч завершился ничьей – 2:2.

    Источник: Ютуб-канал Василия Уткина

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    26.05.2020 13:36
    Комментарии28
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      Рейтинг: +3043

      Hektor 84 16 часов назад

      Понесло Смолова, корону одел. Типичное дитя лимита. До тебя почти все россияне игравшие в Испании забивали Реалу, а некоторые и на Бернабеу забивали.

      0
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      Рейтинг: +512

      моэм 27 мая, 00:11

      Забить Реалу на Бернабеу это круто - кайф и вправду обалденный...рад за Федю , как и за многих наших ребят попортивших крови великому Реалу...остальное всё туфта.

      1
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      Рейтинг: +74

      Karel1977 26 мая, 23:56

      Суки вы все неблагодарные! Он прав,на все 100/. Парень делает свою работу,вы все же его гнобите,если в ноль сыграл. Федор красава,удачи! А вам гнидам,Х.У.Й. во всё горло!

      0
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      Рейтинг: +345

      Proker 26 мая, 22:00

      Я считаю так,гол которого забил Федя в ворота Реалу,это обезьяна с гранатой получилось)))

      -2
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      Рейтинг: +2168

      general.lizyukov 26 мая, 20:50

      охреневшая чернильница что-то кукарекает?
      Совсем недавно это сделали Щенников и Чалов

      1
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      Рейтинг: +74

      Karel1977 > general.lizyukov 26 мая, 23:58

      Ты когда х.у.й. сосешь,яйца лижешь,обезьяна тухлая

      -1
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      Рейтинг: +3157

      dinar7777dinar 26 мая, 18:12

      уе ! смолов забил гол и теперь понтов сколько ))))) Игорь Корнеев(Эспаньол) , Дмитрий Радченков(Расинг Сантандер) , Дмитрий Попов(Расинг Сантандер), Олег Саленко(Валенсия)- Дубль в ворота Реала на сантьяго, Валера Карпин(Валенсия-Реал Сосьедад)по голу за обе команды реалу, Дима Черышев, Владимир Бесчастных, Александр Мостовой не раз забивал реалу в мадриде, Дмитрий Хохлов(Реал Сосьедад) Так что Федька не ты первый не ты последний !!

      4
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      Рейтинг: +74

      Karel1977 > dinar7777dinar 27 мая, 00:02

      dinar7777dinar ,а ты что ,как кроме куни бабке соседке каждый вечер за блювотный хавчик сделал в своей страной жизни,п.и.д.о.р. ушастый?

      -1
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      Рейтинг: +3157

      dinar7777dinar > Karel1977 23 часа назад

      так ты у себя спроси ты же мастер куни петушара !

      1
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      Рейтинг: +57245

      Chernyi Lis 26 мая, 17:38

      у нас белялетдинов тоже забил на шару барселоне!

      3
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      Рейтинг: +74

      Karel1977 > Chernyi Lis 27 мая, 00:03

      А ты жаба на 10 м мяч вообще пнуть можншь?!

      -1
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      Рейтинг: +3157

      dinar7777dinar > Karel1977 23 часа назад

      он тебе по ** алу твоему гомосячьему со ста метров попадет петух !

      1
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      Рейтинг: +1132

      Retiremen_VMF 26 мая, 16:58

      Эти слова должен говорить не Федя. Раз сам заговорил, значит мы будем молчать.

      1
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      Рейтинг: +4159

      Добрый Бобер 26 мая, 16:38

      Всё. У нас очередной "великий футболист". Теперь лет десять ещё будет интервью по этому поводу давать.

      2
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      Рейтинг: +38

      Karabaz 26 мая, 15:54

      Федя сказал как есть)

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