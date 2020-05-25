Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ким Дон Джин: «Адвокат был для меня как отец. Он не скрывал претензий и говорил прямо в лоб»

    Бывший защитник «Зенита» Ким Дон Джин вспомнил время работы с Диком Адвокатом. Они вместе брали Кубок УЕФА.

    «В «Зените» Адвокат был очень эмоциональным. Это было видно на каждом собрании. Когда команда проигрывала, тренер злился, зато после побед искренне радовался. Иногда я слышал от него матерные слова, но в целом он хорошо общался с игроками. При этом если у него были претензии, он их не скрывал и говорил прямо в лоб.

    Я был расстроен уходу Дика. Мы вместе приходили в «Зенит», но я продолжал играть в команде, несмотря на его отставку. Мне было грустно, потому что Адвокат был для меня как отец. На последней встрече перед его отъездом из Петербурга я говорил не очень много: просто надеялся, что когда-нибудь мы снова увидимся, и желал ему всего наилучшего. Дик сказал мне продолжать усердно работать, заботиться о здоровье и стараться прогрессировать. Помню, что он плакал в аэропорту – таким никогда его не видел. Я всегда думал, что он сильный человек», – сказал южнокореец РПЛ.

    • За «Зенит» Ким Дон Джин выступал с 2006 по 2009 год, провел в РПЛ 68 матчей, забил три гола.
    • На счету игрока 62 матча и два гола за сборную Южной Кореи.
    • Сегодня, 25 мая, «Зениту» исполняется 95 лет.

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2020 15:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 25 мая 2020, 19:11

      Хороший бвл игрок. Обладатель Кубка УЕФА.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11