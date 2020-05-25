Ким Дон Джин: «Адвокат был для меня как отец. Он не скрывал претензий и говорил прямо в лоб»

Бывший защитник «Зенита» Ким Дон Джин вспомнил время работы с Диком Адвокатом. Они вместе брали Кубок УЕФА.

«В «Зените» Адвокат был очень эмоциональным. Это было видно на каждом собрании. Когда команда проигрывала, тренер злился, зато после побед искренне радовался. Иногда я слышал от него матерные слова, но в целом он хорошо общался с игроками. При этом если у него были претензии, он их не скрывал и говорил прямо в лоб.

Я был расстроен уходу Дика. Мы вместе приходили в «Зенит», но я продолжал играть в команде, несмотря на его отставку. Мне было грустно, потому что Адвокат был для меня как отец. На последней встрече перед его отъездом из Петербурга я говорил не очень много: просто надеялся, что когда-нибудь мы снова увидимся, и желал ему всего наилучшего. Дик сказал мне продолжать усердно работать, заботиться о здоровье и стараться прогрессировать. Помню, что он плакал в аэропорту – таким никогда его не видел. Я всегда думал, что он сильный человек», – сказал южнокореец РПЛ.