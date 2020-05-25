«Хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно»: «Зениту» – 95 лет

Сегодня, 25 мая, футбольный клуб «Зенит» празднует свой день рождения.
Петербургской команде исполнилось 95 лет. По поводу юбилея пресс-служба опубликовала в твиттере поздравительный пост с видеороликом.
«Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!» – говорится в публикации.
- «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
- В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Всего в истории команды 18 трофеев.
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Источник: Официальный твиттер «Зенита»