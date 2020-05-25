«Хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно»: «Зениту» – 95 лет

Хаха. Голубое сияние пусть будет вечным.
Сегодня, 25 мая, футбольный клуб «Зенит» празднует свой день рождения.
Петербургской команде исполнилось 95 лет. По поводу юбилея пресс-служба опубликовала в твиттере поздравительный пост с видеороликом.
«Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!» – говорится в публикации.
- «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
- В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Всего в истории команды 18 трофеев.
Сияй, свети, великий клуб!На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед.В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!#Зенит95 #СеверноеСияние95 pic.twitter.com/xKm4VkGDC9— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 25, 2020