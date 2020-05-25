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    «Хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно»: «Зениту» – 95 лет

    Сегодня, 25 мая, футбольный клуб «Зенит» празднует свой день рождения.

    Петербургской команде исполнилось 95 лет. По поводу юбилея пресс-служба опубликовала в твиттере поздравительный пост с видеороликом.

    «Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!» – говорится в публикации.

    • «Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.
    • В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.
    • Всего в истории команды 18 трофеев.

    Источник: Официальный твиттер «Зенита»

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    25.05.2020 12:39
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: -688

      valkam72 25 мая 2020, 18:38

      Хаха. Голубое сияние пусть будет вечным.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 25 мая 2020, 17:40

      Надеюсь, ваш гребаный "Зенит" вскоре закроют.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24282

      DOCTOR PENALTY 25 мая 2020, 14:59

      Поздравляю Зенит с юбилеем!!! ( Только не забудьте, пожалуйста, запасы природного газа в недрах НАШЕЙ страны не вечны.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 25 мая 2020, 13:16

      Для этого надо, чтобы Егоров и Дюков были вечными.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > NewLife 25 мая 2020, 13:22

      Ну есть ведь и ученики....

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife > Питерский князь 25 мая 2020, 13:50

      Тоже верно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2348

      СвинкаСправедливости 25 мая 2020, 12:54

      Пацанам тупо под юбилей чемпик подарили ы-ы-ы

      6
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха > СвинкаСправедливости 25 мая 2020, 13:26

      А может на 100-летие ЛЧ подарят?

      0
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