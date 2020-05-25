«Хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно»: «Зениту» – 95 лет

Сегодня, 25 мая, футбольный клуб «Зенит» празднует свой день рождения.

Петербургской команде исполнилось 95 лет. По поводу юбилея пресс-служба опубликовала в твиттере поздравительный пост с видеороликом.

«Сияй, свети, великий клуб! На протяжении всей своей истории «Зенит» непрерывно сиял, никогда не прерывая движения вперед. В девяносто пятый день рождения мы хотим, чтобы наше северное сияние длилось вечно!» – говорится в публикации.

«Зенит» – шестикратный чемпион СССР / России.

В 2008 году петербуржцы выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.

Всего в истории команды 18 трофеев.