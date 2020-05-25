У ЦСКА могут появиться иностранные спонсоры

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что ведется работа по привлечению в ЦСКА зарубежных инвестиций.
– Насколько ВЭБ долгосрочный инвестор для ЦСКА? Есть ли у Евгения Гинера право обратного выкупа и на каких условиях?
– Да, у него есть такое право. Мы договаривались, что входим в этот проект на 3-5 лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арена». Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов.
– В сам клуб?
– Да.
– Кризис убил экономику ЦСКА на этот год?
– Про этот год мы еще не знаем. Люди устали сидеть дома. При хорошем креативном подходе можно весь комплекс «ВЭБ Арены» использовать не только для спортивных, но и для культурно-массовых мероприятий. Тогда даже за летние месяцы можно кое-что подзаработать. В любом случае появляется базовый арендатор на огромный объем недвижимости, чего не было в прошлом году.
- В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов.
- Бывший владелец клуба Евгений Гинер остался на посту президента.
- В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает пятое место в турнирной таблице по итогам 22 туров.