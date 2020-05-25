У ЦСКА могут появиться иностранные спонсоры

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что ведется работа по привлечению в ЦСКА зарубежных инвестиций.

– Насколько ВЭБ долгосрочный инвестор для ЦСКА? Есть ли у Евгения Гинера право обратного выкупа и на каких условиях?

– Да, у него есть такое право. Мы договаривались, что входим в этот проект на 3-5 лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арена». Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов.

– В сам клуб?

– Да.

– Кризис убил экономику ЦСКА на этот год?

– Про этот год мы еще не знаем. Люди устали сидеть дома. При хорошем креативном подходе можно весь комплекс «ВЭБ Арены» использовать не только для спортивных, но и для культурно-массовых мероприятий. Тогда даже за летние месяцы можно кое-что подзаработать. В любом случае появляется базовый арендатор на огромный объем недвижимости, чего не было в прошлом году.