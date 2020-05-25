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    У ЦСКА могут появиться иностранные спонсоры

    Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что ведется работа по привлечению в ЦСКА зарубежных инвестиций.

    – Насколько ВЭБ долгосрочный инвестор для ЦСКА? Есть ли у Евгения Гинера право обратного выкупа и на каких условиях?

    – Да, у него есть такое право. Мы договаривались, что входим в этот проект на 3-5 лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арена». Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов.

    – В сам клуб?

    – Да.

    – Кризис убил экономику ЦСКА на этот год?

    – Про этот год мы еще не знаем. Люди устали сидеть дома. При хорошем креативном подходе можно весь комплекс «ВЭБ Арены» использовать не только для спортивных, но и для культурно-массовых мероприятий. Тогда даже за летние месяцы можно кое-что подзаработать. В любом случае появляется базовый арендатор на огромный объем недвижимости, чего не было в прошлом году.

    • В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов.
    • Бывший владелец клуба Евгений Гинер остался на посту президента.
    • В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает пятое место в турнирной таблице по итогам 22 туров.

    Источник: «РБК»

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    25.05.2020 11:15
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 мая 2020, 18:04

      Пару недель назад были слухи, что владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба. Эту новость даже на Бомбардире публиковали.
      Я ещё тогда в комментариях предположил, что возможно этим клубом будет ЦСКА. И сегодня появилась новость, что у ЦСКА могут появится иностранные спонсоры. Совпадение или я угадал?

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 мая 2020, 16:56

      Шейхи из Сити?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Cules2013 25 мая 2020, 17:02

      Казахи из Москов0-сити )))

      1
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      Рейтинг: +2303

      моэм 25 мая 2020, 14:25

      Пентагон что ли ?

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 мая 2020, 13:41

      Бла бла бла... Как вообще можно голодать, когда на ушах столько лапши висит?

      2
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      Рейтинг: +17254

      NewLife 25 мая 2020, 13:24

      Сначала потратил гос. средства на погашение конских долгов, предварительно получив субсидии от государства, а теперь собирается договариваться с минфином о докапитализации. Это по-нашему когда гос лавка с плохим финансовым положением херачит средства на непрофильные активы.

      4
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      Рейтинг: +1956

      Олег1204 > NewLife 25 мая 2020, 16:22

      Кому перед кем? Вообще-то у государства брали в долг,расплатиться не смогли в итоге контрольный пакет акции перешёл государству и? В каком месте за нас долги заплатили?

      0
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      Рейтинг: +17254

      NewLife > Олег1204 25 мая 2020, 16:39

      У тебя с арифметикой проблемы, или прикидываешься ? Я не знаю, у кого конкретно ЦСКА брало в долг, но мне, как гражданину, и нах не нужны акции конюшни. Если брали у государства, то вернули бы деньгами, а не конскими хвостами. У нас денег пенсионерам и врачам не очень хватает. Вот их бы ВЭБу взять под крыло вместо гинеровской империи.

      4
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS > NewLife 25 мая 2020, 17:19

      Так ты сначала узнай у кого брали, и почему именно ВЭБу клуб передали, умник мля. А потом перечитай то херню,что ты написАл!

      1
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      Рейтинг: +17254

      NewLife > SunRomeS 25 мая 2020, 18:11

      Олег же написал, что брали у государства - если так, верни мне мое бабло, и можешь заткнуть свои акции себе в одно место.

      3
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 25 мая 2020, 12:09

      Продали Красную Армию за кардон.

      0
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      Рейтинг: +1477

      elessar arnor 25 мая 2020, 11:43

      международные выставки корги устраивать

      2
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