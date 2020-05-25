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У ЦСКА могут появиться иностранные спонсоры

25 мая 2020, 11:15
11

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал, что ведется работа по привлечению в ЦСКА зарубежных инвестиций.

– Насколько ВЭБ долгосрочный инвестор для ЦСКА? Есть ли у Евгения Гинера право обратного выкупа и на каких условиях?

– Да, у него есть такое право. Мы договаривались, что входим в этот проект на 3-5 лет. Мы будем заниматься финансовой стороной, недвижимостью. Договорились с «Почтой России» о размещении их офиса в бизнес-центре «ВЭБ Арена». Параллельно при помощи наших партнеров из РФПИ мы уже начали прорабатывать возможность привлечения зарубежных инвесторов.

– В сам клуб?

– Да.

– Кризис убил экономику ЦСКА на этот год?

– Про этот год мы еще не знаем. Люди устали сидеть дома. При хорошем креативном подходе можно весь комплекс «ВЭБ Арены» использовать не только для спортивных, но и для культурно-массовых мероприятий. Тогда даже за летние месяцы можно кое-что подзаработать. В любом случае появляется базовый арендатор на огромный объем недвижимости, чего не было в прошлом году.

  • В декабре ВЭБ.РФ договорился о получении более 75% акций ЦСКА по итогам сделки по конвертации в них долгов.
  • Бывший владелец клуба Евгений Гинер остался на посту президента.
  • В текущем розыгрыше РПЛ московская команда занимает пятое место в турнирной таблице по итогам 22 туров.

Источник: «РБК»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (11)
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Дядя Серёжа
1590397786
Продали Красную Армию за кардон.
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NewLife
1590402243
Сначала потратил гос. средства на погашение конских долгов, предварительно получив субсидии от государства, а теперь собирается договариваться с минфином о докапитализации. Это по-нашему когда гос лавка с плохим финансовым положением херачит средства на непрофильные активы.
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ufos73
1590403276
Бла бла бла... Как вообще можно голодать, когда на ушах столько лапши висит?
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моэм
1590405956
Пентагон что ли ?
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Cules2013
1590415014
Шейхи из Сити?)
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BRO_football
1590419069
Пару недель назад были слухи, что владельцы «Ман Сити» хотят купить акции российского клуба. Эту новость даже на Бомбардире публиковали. Я ещё тогда в комментариях предположил, что возможно этим клубом будет ЦСКА. И сегодня появилась новость, что у ЦСКА могут появится иностранные спонсоры. Совпадение или я угадал?
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