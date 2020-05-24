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    Люка Эрнандес не захотел переходить из «Баварии» в «Реал»

    «Реал» проявлял предметный интерес к защитнику «Баварии» Люке Эрнандесу, пишет Mundo Deportivo.

    По информации источника, видеть 24-летнего футболиста в своей команде хотел лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

    Однако француз пока не собирается менять клубную прописку и связывает свое будущее с мюнхенским грандом.

    • Прошлым летом «Бавария» купила игрока у «Атлетико» за 80 миллионов евро.
    • Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2024 года.
    • В дебютном сезоне Эрнандес из-за травм провел всего 14 матчей.

    Источник: Mundo Deportivo

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