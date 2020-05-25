Люка Эрнандес не захотел переходить из «Баварии» в «Реал»

«Реал» проявлял предметный интерес к защитнику «Баварии» Люке Эрнандесу, пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, видеть 24-летнего футболиста в своей команде хотел лично главный тренер мадридцев Зинедин Зидан.

Однако француз пока не собирается менять клубную прописку и связывает свое будущее с мюнхенским грандом.