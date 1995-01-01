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    Глушаков – о несостоявшихся переходах в ЦСКА и «Зенит», разочаровании в людях и жизни на карантине

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью Нобелю Арустамяну. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О разочаровании в людях

    «Нет ничего такого. Просто стал, наверное, лучше в людях разбираться. Может быть, не так доверяю теперь другим. Ко всему настороженно отношусь. В людях разочаровываешься, бывает, которые около футбола. Везде есть какие-то махинации, подковерные игры. Думаю, это не красит российский футбол. Так что определенное разочарование есть. Я понимаю футбольный бизнес, я понимаю все. Но просто есть человеческие отношения. Ты должен делиться, я понимаю это все прекрасно. Но когда вокруг меня начинают махинации строиться, это не очень, наверное, красит людей».

    О жизни на карантине

    «Съездил на две недели в Миллерово. Посмотрел — стадион пустует. Но мне можно было играть, все-таки это собственность. Выходил и играл. Правда каждый день бегал. Но все равно это не то, что работать вместе с командой. Насколько тяжело будет футболистам втягиваться в командах в работу с мячом? Ноги отвыкают потихоньку. В любом случае будет сложно. Но на то есть специалисты, чтобы нас подготовить на нужный уровень в короткий срок. Самое главное, чтобы не было травм».

    О несостоявшемся трансфере в ЦСКА

    «Что касается клубов, куда мог перейти, ЦСКА выходил, да. Это был еще 2011 год. Тот контракт у меня дома лежит, на память остался. Но он не подписан. Здесь лежит? Нет, у мамы дома. У нее все контракты лежат. Почему не перешел? Могу сказать, что я даже с Евгением Гинером встречался. Сидели, общались. Я сказал, что подумаю. На тот момент мы с «Локомотивом» неплохо выступали. В Лиге Европы обыграли «Атлетик», по-моему. На тот момент были разговоры о продлении договора с «Локо». Руководство клуба, наверно, услышало про интерес ЦСКА. В итоге не подписал контракт с армейцами и продлил с железнодорожниками. «Зенит» также выходил на меня в одно время; «Анжи», когда Гус Хиддинк их тренировал.

    • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
    • «Ахмат» в таблице идет последним.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1852

      giluxa1963 1 час назад

      локти кусает что в ЦСКА не перешел а после только и осталось что кв свинарник переходить

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      Рейтинг: +15056

      sssrspartak > giluxa1963 1 час назад

      судя по аватарке год рождения наверное!до стольких лет дожил,а ума не нажил!ведешь себя как алармоборат!

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