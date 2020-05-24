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  • Глушаков – о несостоявшихся переходах в ЦСКА и «Зенит», разочаровании в людях и жизни на карантине

Глушаков – о несостоявшихся переходах в ЦСКА и «Зенит», разочаровании в людях и жизни на карантине

24 мая 2020, 10:47
5

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков дал интервью Нобелю Арустамяну. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О разочаровании в людях

«Нет ничего такого. Просто стал, наверное, лучше в людях разбираться. Может быть, не так доверяю теперь другим. Ко всему настороженно отношусь. В людях разочаровываешься, бывает, которые около футбола. Везде есть какие-то махинации, подковерные игры. Думаю, это не красит российский футбол. Так что определенное разочарование есть. Я понимаю футбольный бизнес, я понимаю все. Но просто есть человеческие отношения. Ты должен делиться, я понимаю это все прекрасно. Но когда вокруг меня начинают махинации строиться, это не очень, наверное, красит людей».

О жизни на карантине

«Съездил на две недели в Миллерово. Посмотрел — стадион пустует. Но мне можно было играть, все-таки это собственность. Выходил и играл. Правда каждый день бегал. Но все равно это не то, что работать вместе с командой. Насколько тяжело будет футболистам втягиваться в командах в работу с мячом? Ноги отвыкают потихоньку. В любом случае будет сложно. Но на то есть специалисты, чтобы нас подготовить на нужный уровень в короткий срок. Самое главное, чтобы не было травм».

О несостоявшемся трансфере в ЦСКА

«Что касается клубов, куда мог перейти, ЦСКА выходил, да. Это был еще 2011 год. Тот контракт у меня дома лежит, на память остался. Но он не подписан. Здесь лежит? Нет, у мамы дома. У нее все контракты лежат. Почему не перешел? Могу сказать, что я даже с Евгением Гинером встречался. Сидели, общались. Я сказал, что подумаю. На тот момент мы с «Локомотивом» неплохо выступали. В Лиге Европы обыграли «Атлетик», по-моему. На тот момент были разговоры о продлении договора с «Локо». Руководство клуба, наверно, услышало про интерес ЦСКА. В итоге не подписал контракт с армейцами и продлил с железнодорожниками. «Зенит» также выходил на меня в одно время; «Анжи», когда Гус Хиддинк их тренировал.

  • Глушаков брал РПЛ со «Спартаком».
  • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
  • «Ахмат» в таблице идет последним.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Зенит Глушаков Денис
Комментарии (5)
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giluxa1963
1590308734
локти кусает что в ЦСКА не перешел а после только и осталось что кв свинарник переходить
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zigbert
1590347313
Это все прошлое. Думать нужно о сегодняшнем дне и какой команде ты будешь интересен сейчас.
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paracetamol
1590387799
Не помню ни одного старого лоха, который бы не упомянул Зенит. Дескать Зенит приглашал-приглашал, а я гордо отказался! Смешно все это читать.
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