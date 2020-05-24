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  • Глушаков: «Может, еще сыграю за «Спартак». Мне пишут много пожеланий, хороших слов»

Глушаков: «Может, еще сыграю за «Спартак». Мне пишут много пожеланий, хороших слов»

24 мая 2020, 01:09
10

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер» не исключил, что вернется в «Спартак». Оттуда игрок ушел в прошлом году.

– Кто знает, может я еще и в футболке «Спартака» сыграю… Никто не знает.

– Ты об этом еще думаешь?

– А почему не думать? Я всегда открыт. И также мне пишут много пожеланий, хороших слов.

С сотрудниками клуба я тоже попрощался на базе. Попрощался со всеми, приехал. Так что, да, трогательно, но это жизнь.

  • За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год, был капитаном.
  • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
  • «Ахмат» в таблице идет последним.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Глушаков Денис
Комментарии (10)
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MrRonRSM
1590287827
Ща ахмат в фнл... Так ты сразу в Спартак все ясно с тобой чекай скринь...
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порт
1590299995
Пишут? Опять опг ромашка зацвела?
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vka1970
1590302109
Он там что то про Зенит и ЦСКА заикался, так что в добрый путь.А про Спартак забудь.Навсегда.
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Hektor 84
1590313602
Это поварёшка тебе письма написывает? Каждую неделю поди.
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ufos73
1590317364
Одни бораты на сайте остались... Так держать админы!
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JTherry
1590324386
админы, наведите, наконец, порядок на сайте, от скотских выступлений боратов и алармов не хочется не то, что продолжать всякое общение, а вообще заходить к вам на сайт... сайт превратился в сортир для всякого рода высеров боратов, алармов и им подобных!!!
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alll-1
1590333616
В футболке то мож и сыграешь ,но вот за Спартак ,думаю,ни когда.
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zigbert
1590346198
Мечтать не вредно, но вряд ли какой из ведущих клубов РПЛ изъявит желание приобрести Глушакова.
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