Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?

    Глушаков: «Может, еще сыграю за «Спартак». Мне пишут много пожеланий, хороших слов»

    Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер» не исключил, что вернется в «Спартак». Оттуда игрок ушел в прошлом году.

    – Кто знает, может я еще и в футболке «Спартака» сыграю… Никто не знает.

    – Ты об этом еще думаешь?

    – А почему не думать? Я всегда открыт. И также мне пишут много пожеланий, хороших слов.

    С сотрудниками клуба я тоже попрощался на базе. Попрощался со всеми, приехал. Так что, да, трогательно, но это жизнь.

    • За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год, был капитаном.
    • В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
    • «Ахмат» в таблице идет последним.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:09
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2438

      alarm 18 минут назад

      легенда спартака! все хряки мечтают, чтобы он вернулся и принялся парить зулусов в бане, как в старые позорные времена)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      Puddle 1 час назад

      Тарасоффская парилка всегда для него открыта! Гы-гы-гы!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru