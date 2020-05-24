Глушаков: «Может, еще сыграю за «Спартак». Мне пишут много пожеланий, хороших слов»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер» не исключил, что вернется в «Спартак». Оттуда игрок ушел в прошлом году.
– Кто знает, может я еще и в футболке «Спартака» сыграю… Никто не знает.
– Ты об этом еще думаешь?
– А почему не думать? Я всегда открыт. И также мне пишут много пожеланий, хороших слов.
С сотрудниками клуба я тоже попрощался на базе. Попрощался со всеми, приехал. Так что, да, трогательно, но это жизнь.
- За «Спартак» Глушаков выступал с 2013 по 2019 год, был капитаном.
- В текущем сезоне РПЛ хавбек провел 17 матчей, забил два гола.
- «Ахмат» в таблице идет последним.
Источник: Sports.ru