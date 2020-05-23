Карпов – о возможном приходе Семина в «Арсенал»: «Туляки действительно изучают рынок на предмет нового главного тренера»

Тульский «Арсенал» ищет нового главного тренера. Такую информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.
«В Туле не рассматривают Юрия Семина как потенциального тренера команды. Но клуб Алексея Дюмина (губернатор Тульской области – прим. «Бомбардир») действительно изучает рынок на предмет нового главного. «Арсенал» продлит контракт с Игорем Черевченко в понедельник, но лишь до конца сезона и дальнейшее решение будет принято по его итогам», – написал Карпов в телеграме.
- О возможном приходе в «Арсенал» Семина сообщил Василий Уткин.
- Семин не планирует завершать тренерскую карьеру.
- «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова