Карпов – о возможном приходе Семина в «Арсенал»: «Туляки действительно изучают рынок на предмет нового главного тренера»

Тульский «Арсенал» ищет нового главного тренера. Такую информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

«В Туле не рассматривают Юрия Семина как потенциального тренера команды. Но клуб Алексея Дюмина (губернатор Тульской области – прим. «Бомбардир») действительно изучает рынок на предмет нового главного. «Арсенал» продлит контракт с Игорем Черевченко в понедельник, но лишь до конца сезона и дальнейшее решение будет принято по его итогам», – написал Карпов в телеграме.