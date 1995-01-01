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    Карпов – о возможном приходе Семина в «Арсенал»: «Туляки действительно изучают рынок на предмет нового главного тренера»

    Тульский «Арсенал» ищет нового главного тренера. Такую информацию сообщил бывший журналист «Матч ТВ» и «Чемпионата» Иван Карпов.

    «В Туле не рассматривают Юрия Семина как потенциального тренера команды. Но клуб Алексея Дюмина (губернатор Тульской области – прим. «Бомбардир») действительно изучает рынок на предмет нового главного. «Арсенал» продлит контракт с Игорем Черевченко в понедельник, но лишь до конца сезона и дальнейшее решение будет принято по его итогам», – написал Карпов в телеграме.

    • О возможном приходе в «Арсенал» Семина сообщил Василий Уткин.
    • Семин не планирует завершать тренерскую карьеру.
    • «Локомотив» выиграл с Семиным 13 трофеев, в том числе, три чемпионата России.

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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