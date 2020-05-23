Агуэро не покинет «Манчестер Сити» в этом году

Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщил, что его клиент не собирается менять команду грядущим летом.
«У Серхио есть контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года, и нет никаких шансов, что он покинет клуб до истечения соглашения. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я не вел переговоров с «Интером», потому что Агуэро всем доволен в «Сити» и не собирается сейчас менять клуб», – сказал агент.
- В текущем сезоне Агуэро провел 30 матчей за «Сити», забил 23 гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 52 миллиона евро.
- Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Интера» и «Реала».
Источник: Goal.com