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    Агуэро не покинет «Манчестер Сити» в этом году

    Эрнан Регуэра, агент нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, сообщил, что его клиент не собирается менять команду грядущим летом.

    «У Серхио есть контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года, и нет никаких шансов, что он покинет клуб до истечения соглашения. Посмотрим, что произойдет в будущем. Я не вел переговоров с «Интером», потому что Агуэро всем доволен в «Сити» и не собирается сейчас менять клуб», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Агуэро провел 30 матчей за «Сити», забил 23 гола и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 52 миллиона евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Интера» и «Реала».

    Источник: Goal.com

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