«Бавария» не намерена продавать Люку Эрнандеса в «Ньюкасл»

«Бавария» рассчитывает на защитника Люку Эрнандеса в следующем сезоне, сообщает Sky Sport Deutschland.

В связи с этим мюнхенский клуб не собирается летом рассматривать предложения о продаже 24-летнего футболиста.

Ранее стало известно об интересе к французу со стороны «Ньюкасла».