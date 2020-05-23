«Бавария» не намерена продавать Люку Эрнандеса в «Ньюкасл»

«Бавария» рассчитывает на защитника Люку Эрнандеса в следующем сезоне, сообщает Sky Sport Deutschland.
В связи с этим мюнхенский клуб не собирается летом рассматривать предложения о продаже 24-летнего футболиста.
Ранее стало известно об интересе к французу со стороны «Ньюкасла».
- Прошлым летом «Бавария» купила игрока у «Атлетико» за 80 миллионов евро.
- Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2024 года.
- В дебютном сезоне Эрнандес из-за травм провел всего 14 матчей.
Источник: Sky Sport Deutschland