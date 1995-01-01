«Ньюкасл» интересуется Люкой Эрнандесом. Прошлым летом «Бавария» купила его за 80 миллионов

Ньюкасл интересуется, что-то кому-то предлагает. Сделки о покупке ещё не было, что они там планируют? Это как купить лотерейный билет и ещё ничего не выиграв уже планировать, на что потратишь выигрыш.
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандес стал трансферной целью «Ньюкасла», утверждает Bild.
По информации источника, английский клуб хочет летом усилить оборону 24-летним французом.
Детали возможной сделки пока не разглашаются.
- Прошлым летом «Бавария» купила игрока у «Атлетико» за 80 миллионов евро.
- Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2024 года.
- В дебютном сезоне Эрнандес из-за травм провел всего 14 матчей.