Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    «Ньюкасл» интересуется Люкой Эрнандесом. Прошлым летом «Бавария» купила его за 80 миллионов

    Защитник «Баварии» Люка Эрнандес стал трансферной целью «Ньюкасла», утверждает Bild.

    По информации источника, английский клуб хочет летом усилить оборону 24-летним французом.

    Детали возможной сделки пока не разглашаются.

    • Прошлым летом «Бавария» купила игрока у «Атлетико» за 80 миллионов евро.
    • Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 2024 года.
    • В дебютном сезоне Эрнандес из-за травм провел всего 14 матчей.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +764

      Play 6 минут назад

      Ньюкасл интересуется, что-то кому-то предлагает. Сделки о покупке ещё не было, что они там планируют? Это как купить лотерейный билет и ещё ничего не выиграв уже планировать, на что потратишь выигрыш.

      А по теме - Эрнандес же травматичный аки стеклянная ваза, куда ему в АПЛ, бить рекорды Диаби и Уилшира?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76684
    #5
    insider_retro
    66033
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru