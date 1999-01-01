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    Владелец «Торпедо»: «Задача команды была – закрепиться в ФНЛ. Игнашевич ее выполнил»

    Владелец «Торпедо» Роман Авдеев высказался о решении РФС не доигрывать сезон в ФНЛ, а также отметил, что главный тренер команды Сергей Игнашевич выполнил поставленные задачи.

    «Говорить о справедливости не приходится. Последние шесть туров мы не блестяще провели. Если бы играли по-другому, были бы другие результаты. Не надо искать справедливость, а выигрывать за явным преимуществом. Игра после нового года оставляла желать лучшего. Задача команды была – закрепиться в ФНЛ. Игнашевич ее выполнил. Он смог построить команду. И драйв был, и фарт. Три раза ударили по воротам – один раз попали и выиграли – такое бывало.

    Надо играть, уважать спорт, болельщиков и стараться выигрывать в каждом матче. Надо пенять на себя, а не на справедливость. Мы бы пошли [в РПЛ], если бы вышли по спортивному принципу. Легче всего делать претензии игрокам и тренеру. Но я бы воздержался от этого. Поддерживать надо и когда выигрывает, и когда проигрывает. Игра в Кубке психологически была очень тяжелой – с «Химками» (5:1)», – сказал Авдеев.

    • 40-летний Игнашевич возглавил «Торпедо» в июне 2019 года.
    • В декабре тренер продлил контракт с клубом до конца сезона-2022/23.
    • Команда по итогам 27 туров шла на четвертом месте, отставая от идущих вторыми «Химок» на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +401

      Vratarь 55 минут назад

      А чё, молодец, без соплей, по-мужицки!

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