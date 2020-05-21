Sport.es: «Барселона» потерпит наибольшие убытки среди клубов из-за коронавируса

Доходы европейских клубов из-за пандемии коронавируса сократятся от 13 до 30%, передает Sport.es.

Самым ощутимым коронавирусный кризис будет для испанских клубов, в особенности для «Барселоны». Каталонцы потеряют к концу сезона от 120 до 260 миллионов евро. Вторым в этом списке идет «Реал», потери которого оцениваются в 100-230 миллионов евро.

Сокращение доходов коснется, главным образом, телеправ, спонсорских выплат и продаж билетов.