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    Sport.es: «Барселона» потерпит наибольшие убытки среди клубов из-за коронавируса

    Доходы европейских клубов из-за пандемии коронавируса сократятся от 13 до 30%, передает Sport.es.

    Самым ощутимым коронавирусный кризис будет для испанских клубов, в особенности для «Барселоны». Каталонцы потеряют к концу сезона от 120 до 260 миллионов евро. Вторым в этом списке идет «Реал», потери которого оцениваются в 100-230 миллионов евро.

    Сокращение доходов коснется, главным образом, телеправ, спонсорских выплат и продаж билетов.

    • Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии COVID-19.
    • «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Реал» идет вторым.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:01
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1207

      FENIX-SL 2 часа назад

      какие доходы
      такие и потери
      все закономерно
      на уфе зато не отразится

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9988

      Cules2013 > FENIX-SL 47 минут назад

      сомнительно
      ряд мелких клубов просто обанкротится
      ну а Барсе, которая последние годы балансирует на грани нарушения ФФП придётся сильно сократить аппетит. Наверное, пострадает, в первую очередь, трансферная политика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2393

      алдан2014 2 часа назад

      Чё спрашивают плачешь? Барселону с Реалом жалко

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