Sport.es: «Барселона» потерпит наибольшие убытки среди клубов из-за коронавируса

какие доходы
такие и потери
все закономерно
на уфе зато не отразится
Доходы европейских клубов из-за пандемии коронавируса сократятся от 13 до 30%, передает Sport.es.
Самым ощутимым коронавирусный кризис будет для испанских клубов, в особенности для «Барселоны». Каталонцы потеряют к концу сезона от 120 до 260 миллионов евро. Вторым в этом списке идет «Реал», потери которого оцениваются в 100-230 миллионов евро.
Сокращение доходов коснется, главным образом, телеправ, спонсорских выплат и продаж билетов.
- Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии COVID-19.
- «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры, «Реал» идет вторым.