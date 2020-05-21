Румменигге – о будущем Перишича в «Баварии»: «Еще не решили. Поговорим, когда он сыграет несколько матчей»

Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что клуб еще не определился с выкупом контракта полузащитника «Интера» Ивана Перишича, играющего в Германии на правах аренды.

«Мы не говорили об этом. Но у меня очень дружеские отношения с Мароттой, так что давайте посмотрим, когда он сыграет несколько игр, а затем поговорим. Сам игрок хочет знать, где он будет играть, но это еще не решено», – сказал Румменигге.

Журналист Николо Скира сообщал, что «Интер» предложил выкупить Перишича за 20 миллионов евро, однако «Бавария» отказалась.