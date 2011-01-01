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    Румменигге – о будущем Перишича в «Баварии»: «Еще не решили. Поговорим, когда он сыграет несколько матчей»

    Генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что клуб еще не определился с выкупом контракта полузащитника «Интера» Ивана Перишича, играющего в Германии на правах аренды.

    «Мы не говорили об этом. Но у меня очень дружеские отношения с Мароттой, так что давайте посмотрим, когда он сыграет несколько игр, а затем поговорим. Сам игрок хочет знать, где он будет играть, но это еще не решено», – сказал Румменигге.

    Журналист Николо Скира сообщал, что «Интер» предложил выкупить Перишича за 20 миллионов евро, однако «Бавария» отказалась.

    • Перишич выступает за «Баварию» с августа прошлого года.
    • Хорват сыграл за мюнхенцев 15 матчей, забил четыре гола и сделал столько же результативных пасов.
    • Рыночная стоимость Перишича – 17,5 миллиона евро.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3070

      Борат 5 минут назад

      Ещё никогда не было так стыдно за федуна и его пищевиков !!! Гыгы

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