Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Журналист Скира: «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов

    Руководство «Баварии» отказалось от права выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».

    По информации источника, мюнхенцев не устроила сумма в 20 миллионов евро за 31-летнего хорвата.

    «Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.

    Существует вероятность, что «Бавария» возобновит переговоры с «Интером» и попытается договориться о сниженной цене за игрока.

    • Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с августа прошлого года.
    • В чемпионате Германии хорват сыграл в 15 матчах, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Рыночная стоимость Ивана – 22 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98837
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76635
    #5
    insider_retro
    66026
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru