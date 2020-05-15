Журналист Скира: «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов

Руководство «Баварии» отказалось от права выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».

По информации источника, мюнхенцев не устроила сумма в 20 миллионов евро за 31-летнего хорвата.

«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.

Существует вероятность, что «Бавария» возобновит переговоры с «Интером» и попытается договориться о сниженной цене за игрока.