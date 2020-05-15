Журналист Скира: «Бавария» отказалась выкупать Перишича у «Интера» за 20 миллионов

Руководство «Баварии» отказалось от права выкупа полузащитника Ивана Перишича, права на которого принадлежат «Интеру».
По информации источника, мюнхенцев не устроила сумма в 20 миллионов евро за 31-летнего хорвата.
«Бавария» могла выкупить Перишича до 15 мая, но в итоге отказалась.
Существует вероятность, что «Бавария» возобновит переговоры с «Интером» и попытается договориться о сниженной цене за игрока.
- Перишич выступает за «Баварию» на правах аренды с августа прошлого года.
- В чемпионате Германии хорват сыграл в 15 матчах, забил четыре гола, сделал столько же результативных пасов.
- Рыночная стоимость Ивана – 22 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.