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    Понсе: «Стараюсь наслаждаться каждым днем в футболе, ведь все это ненадолго»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе объяснил, что для него значит футбол. Аргентинец понимает, что карьера коротка.

    «Футбол – моя профессия, увлечение. Большая часть моей жизни. Стараюсь наслаждаться каждым днем, будь то тренировка или матч. Понимаю, что все это ненадолго, карьера футболиста коротка, нужно получать от нее удовольствие», – сказал аргентинец ютуб-каналу «Футбол24».

    • Понсе пришел в «Спартак» летом из «Ромы».
    • Игрок в сезоне РПЛ провел 19 матчей, забил четыре гола.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: ютуб-канал «Футбол24»

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