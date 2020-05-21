Понсе: «Стараюсь наслаждаться каждым днем в футболе, ведь все это ненадолго»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе объяснил, что для него значит футбол. Аргентинец понимает, что карьера коротка.
«Футбол – моя профессия, увлечение. Большая часть моей жизни. Стараюсь наслаждаться каждым днем, будь то тренировка или матч. Понимаю, что все это ненадолго, карьера футболиста коротка, нужно получать от нее удовольствие», – сказал аргентинец ютуб-каналу «Футбол24».
- Понсе пришел в «Спартак» летом из «Ромы».
- Игрок в сезоне РПЛ провел 19 матчей, забил четыре гола.
- «Спартак» в таблице идет восьмым.
Источник: ютуб-канал «Футбол24»