Понсе: «Стараюсь наслаждаться каждым днем в футболе, ведь все это ненадолго»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе объяснил, что для него значит футбол. Аргентинец понимает, что карьера коротка.

«Футбол – моя профессия, увлечение. Большая часть моей жизни. Стараюсь наслаждаться каждым днем, будь то тренировка или матч. Понимаю, что все это ненадолго, карьера футболиста коротка, нужно получать от нее удовольствие», – сказал аргентинец ютуб-каналу «Футбол24».