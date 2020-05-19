Черчесов объяснил свой уход из «Спартака» в 1995 году

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он покинул «Спартак» в 1995 году. Тогда москвичи одержали шесть побед на групповой стадии Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира.

«У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.

Что касается ухода из «Спартака», то у меня же ситуация была следующей. Наверняка, не все помнят, что в столичную команду я тогда перешел на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой, в составе «Тироля» стал трехкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук», – сказал Черчесов.