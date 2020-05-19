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Черчесов объяснил свой уход из «Спартака» в 1995 году

19 мая 2020, 19:23
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он покинул «Спартак» в 1995 году. Тогда москвичи одержали шесть побед на групповой стадии Лиги чемпионов и вышли в плей-офф турнира.

«У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.

Что касается ухода из «Спартака», то у меня же ситуация была следующей. Наверняка, не все помнят, что в столичную команду я тогда перешел на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны, я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой, в составе «Тироля» стал трехкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук», – сказал Черчесов.

  • Специалист начал тренировать в 2004 году. Первым клубом Черчесова-тренера стал «Куфштайн».
  • В России он тренировал «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Динамо» и «Амкар».
  • Сборную России Черчесов возглавляет с 2016 года.

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Дрезден Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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derrik2000
1589916433
С той, с позволения сказать, "игрой", которую ты проповедуешь и ставишь командам, в которые приходишь, ну-ка тебя на хрен снова видеть в Спартаке!
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Derzkiy1
1589919107
Кому это интересно?
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Черкизовский Кот
1589925667
Лучше бы объяснил свой 4-й приход в Спартак в 2002-м году и 0:5 от "Ливерпуля".
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vka1970
1589928830
Философия игр команд Черчесова постоянная оглядка на собственные ворота в ущерб зрелищности. Выражаясь слогом классиков: такой футбол, нам не нужен.
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