Геркус: «Чем футбольные тренировки опаснее, чем работа на стройке?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал необходимость просить разрешения у региональных властей на возобновление тренировок.

«А если футбольный клуб приступит к тренировкам без разрешения региональных властей, то что? Штраф? Какие еще санкции возможны? И чем футбольные тренировки опаснее, чем, например, работа на стройке?» – написал Геркус в твиттере.