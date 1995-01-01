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    Геркус: «Чем футбольные тренировки опаснее, чем работа на стройке?»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал необходимость просить разрешения у региональных властей на возобновление тренировок.

    «А если футбольный клуб приступит к тренировкам без разрешения региональных властей, то что? Штраф? Какие еще санкции возможны? И чем футбольные тренировки опаснее, чем, например, работа на стройке?» – написал Геркус в твиттере.

    • Ранее исполком РФС принял решение, что приостановленный из-за коронавируса в марте чемпионат России должен возобновиться 21 июня. В ряде регионов России по-прежнему запрещено проведение тренировок.

    Источник: твиттер Ильи Геркуса

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1200

      FENIX-SL 1 час назад

      а чем пробежка или велосипедная тренировка опаснее проезда в автобусе или метро?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      фанат джигурды 2 часа назад

      Так-то работа на стройке более опасна и сильно менее оплачиваема.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2387

      алдан2014 > фанат джигурды 2 часа назад

      Ещё и требует куда большей ответственности ,чем на поле,где игроки часто номер отбывают

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