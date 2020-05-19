Геркус: «Чем футбольные тренировки опаснее, чем работа на стройке?»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал необходимость просить разрешения у региональных властей на возобновление тренировок.
«А если футбольный клуб приступит к тренировкам без разрешения региональных властей, то что? Штраф? Какие еще санкции возможны? И чем футбольные тренировки опаснее, чем, например, работа на стройке?» – написал Геркус в твиттере.
- Ранее исполком РФС принял решение, что приостановленный из-за коронавируса в марте чемпионат России должен возобновиться 21 июня. В ряде регионов России по-прежнему запрещено проведение тренировок.
Источник: твиттер Ильи Геркуса