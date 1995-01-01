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    «Милан» интересуется защитником ПСВ Дюмфрисом

    «Милан» ведет переговоры о подписании правого защитника ПСВ Дензела Дюмфриса.

    По информации журналиста Николо Скиры, клуб из Эйндховена готов продать своего игрока за 15 миллионов евро.

    • Дюмфрис выступает за ПСВ с 2018 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 40 матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость фулбека – 12 миллионов евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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