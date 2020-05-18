«Милан» интересуется защитником ПСВ Дюмфрисом

«Милан» ведет переговоры о подписании правого защитника ПСВ Дензела Дюмфриса.
По информации журналиста Николо Скиры, клуб из Эйндховена готов продать своего игрока за 15 миллионов евро.
- Дюмфрис выступает за ПСВ с 2018 года.
- В текущем сезоне игрок провел 40 матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.
- Рыночная стоимость фулбека – 12 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (68,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.